Starlink est à nouveau accusé d’avoir perturbé les observations astronomiques le jour du lancement du satellite

SpaceX a lancé aujourd’hui (17) 53 autres satellites de la plateforme internet Starlink, le jour même où le produit était à nouveau accusé de perturber les observations astronomiques depuis l’espace.

Une fusée Falcon 9 a quitté le Centre spatial Kennedy ce vendredi à 14h09 (heure de Brasilia), transportant les satellites en orbite terrestre basse (LEO). Le problème, selon les experts, c’est que ces satellites sont la version 1.5 de la plateforme internet – un détail qui n’a pas du tout plu aux astronomes.

Les satellites Starlink ne sont plus équipés de visières qui protègent leurs panneaux de l’éblouissement excessif du soleil, qui finit par gêner les observations astronomiques (Image : Aleksandr Kukharskiy/)

La version 1.5 de Starlink comprend des satellites qui ne sont pas équipés de visières qui empêchent les rayons du soleil de toucher leurs surfaces réfléchissantes. En pratique, cela implique un éblouissement beaucoup plus intense de la lumière solaire tombant sur les satellites. Et parce que les observations depuis l’espace sur Terre reposent sur la lumière des corps célestes, on craint que cette luminosité excessive n’éclipse les opinions académiques.

Selon Pat Seitzer, un astronome à l’emploi de l’Université du Michigan, les versions des satellites avec les visières avaient une magnitude de luminosité de 6,5. L’expert a indiqué, lors d’une conférence de professionnels du secteur, que ce nombre est « un peu » en dessous du niveau maximal acceptable pour que les satellites ne perturbent pas les observations (le maximum est de 7).

En revanche, les satellites V1.5 de Starlink augmentent cette magnitude d’un demi-point. « Dans un regard réaliste, nous allons en arrière », a déclaré Seitzer. « Nous devrons parler à SpaceX et voir quels sont leurs plans éventuels pour cela. »

Dans une présentation donnée en mai, David Goldstein, ingénieur principal de SpaceX, a déclaré que la société travaillait sur des technologies qui minimisent l’éblouissement émis par les satellites de deuxième génération de Starlink. L’une serait la mise en œuvre d’un « adhésif à miroir diélectrique » pour dévier la lueur loin de la Terre.

Cet adhésif serait théoriquement plus efficace que de peindre les panneaux satellites avec du « vantablack », l’une des peintures les plus foncées disponibles dans le commerce. En effet, bien qu’elle soit assez efficace sur Terre, cette encre se dégrade facilement dans l’espace.

SpaceX n’a ​​pas commenté les affirmations de Starlink qui entravent les observations astronomiques faites par Seitzer ou la communauté astronomique.

