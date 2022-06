Jupiter a dévoré des planètes mineures pour devenir le géant que nous connaissons

De nouvelles recherches affirment que Jupiter, il y a plusieurs éons, a absorbé des planètes mineures et est lentement devenu le géant démesuré de notre système solaire. Les conclusions sont dans un article publié dans la revue Astronomie et astrophysique.

Jupiter, malgré sa taille, a toujours été assez insaisissable quant à son fonctionnement interne. Ses nuages ​​immenses et denses ne sont pas seulement un spectacle visuel : ils sont si épais qu’ils agissent comme un « bouclier » qui nous empêche de voir ce qui se passe en surface avec nos télescopes.

Image : NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center) et MH Wong (Université de Californie, Berkeley)

« Jupiter a été l’une des premières planètes à se former dans notre système solaire », a déclaré à Live Science la chercheuse principale à l’origine de l’étude, Yamila Miguel, astrophysicienne à l’Université de Leiden. En fait, la géante gazeuse s’est formée il y a environ 4,5 milliards d’années, mais ce n’était pas toujours grandiose.

Dans la nouvelle étude, Yamila et son équipe ont utilisé des données gravitationnelles collectées par le vaisseau spatial Juno de la NASA. Grâce à ces informations, l’équipe a pu cartographier le matériau rocheux près du noyau de Jupiter, et ils ont identifié une abondance inattendue d’éléments lourds qui ne se trouvent pas nécessairement ailleurs sur la planète, ce qui suggère que cette composition chimique provenait de sources externes.

En pratique, des planètes mineures appelées « planétésimaux » – des corps rocheux jusqu’à 100 kilomètres (km) de diamètre qui se sont soi-disant formés au début d’un système stellaire. À cette époque, Jupiter exécutait sa force d’accrétion, mais pas à partir de gaz, mais à partir de matériaux rocheux.

Ces roches se sont réunies si densément qu’à partir de là, des gaz ont commencé à être attirés à de plus grandes distances – l’hydrogène et l’hélium résultant de la naissance du Soleil, principalement.

Afin de trancher catégoriquement ce débat, l’équipe a cherché à créer une image de l’intérieur de Jupiter : « sur Terre, on utilise des sismographes pour étudier l’intérieur de la planète à travers les tremblements de terre », précise Miguel. « C’est juste que Jupiter n’a pas de surface sur laquelle nous pouvons placer ces appareils, et le noyau de la planète n’a probablement pas beaucoup d’activité tectonique. »

Ainsi, la solution consistait à construire des modèles informatiques qui simulaient la partie interne de la géante gazeuse, en utilisant les données collectées par le vaisseau spatial Juno, et même certaines informations de son prédécesseur, le vaisseau spatial Galileo.

« Juno nous a fourni des données gravitationnelles très précises, ce qui nous a aidés à déterminer la distribution des matériaux à l’intérieur de Jupiter », a-t-il déclaré aux scientifiques. « Ce sont des données très uniques que nous n’avons pu obtenir que d’un vaisseau spatial en orbite autour de la planète. »

Les modèles ont révélé qu’à l’intérieur de Jupiter, il y a entre 11 et 30 fois la masse de la Terre seule de matière solide lourde, qui à son tour génère une immense puissance gravitationnelle au point d’attirer les gaz. Le volume, qui correspond à entre 3% et 9% de la masse totale de la géante gazeuse, est bien plus important que prévu.

Ajoutez à cela une autre révélation intéressante – que les éléments lourds sont limités au noyau et à la basse atmosphère de Jupiter – et nous avons la conclusion que les planétésimaux dévorés ne sont pas très compatibles avec la haute atmosphère. Pour cette raison, la distribution des éléments lourds est plus proche du noyau et non dispersée de manière plus uniforme.

La prémisse qu’une planète « mangeait » des planètes mineures peut servir à expliquer l’origine de plusieurs autres géants de l’espace. Par conséquent, a déclaré l’équipe de recherche, il est important de compter sur les travaux du télescope spatial James Webb afin que, lors de la rencontre d’une nouvelle planète gazeuse, nous ne soyons pas limités à regarder uniquement son atmosphère.

