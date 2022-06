SpaceX effectue trois lancements consécutifs en 48 heures

Ce vendredi (17), SpaceX a achevé le 13e lancement de l’un des modèles de fusée Falcon 9, établissant ainsi un nouveau record de réutilisation pour l’entreprise. Et ce n’était que la première mission à décoller dans les 48 heures.

La fusée Falcon 9 lance le 13e ce vendredi (17), établissant un nouveau record de réutilisation SpaceX. Image : Space X

À 13 h 09 HNE aujourd’hui, un Falcon 9 à deux étages a été lancé depuis le Kennedy Space Center de la NASA en Floride, transportant 53 satellites SpaceX Starlink dans l’espace.

Comme prévu, les satellites ont été déployés en orbite terrestre basse environ 15 minutes après le lancement. Environ 8,5 minutes après le décollage, le premier étage de la fusée est revenu pour un atterrissage vertical sur le ferry-drone A Shortfall of Gravitas, qui était stationné dans l’océan Atlantique.

Samedi (18), à Vandenberg Space Force Base en Californie, une fusée Falcon 9 sera chargée de lancer la mission SARah 1, un satellite de télédétection radar synthétique pour l’armée allemande construit par Airbus. Le décollage est prévu à 11 heures, heure de Brasilia.

« SARah est un nouveau système de reconnaissance opérationnel comprenant plusieurs satellites et un segment sol, qui a été développé pour le compte de la Bundeswehr allemande », lit-on dans un communiqué d’Airbus. « En tant que système successeur, il remplace le système SAR-Lupe actuellement en service et offre des fonctionnalités et des performances système considérablement améliorées. »

Une fois le satellite SARah 1 en orbite, l’attention de SpaceX reviendra sur la Floride, d’où le satellite de communication Globalstar FM15 pour Globalstar sera lancé depuis la station de la Force spatiale de Cap Canaveral à 13h30 dimanche (19). ).

Tous les lancements sont diffusés en temps réel par SpaceX, sur le site Web de l’entreprise et sur la chaîne YouTube officielle.

