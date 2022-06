Les signaux captés par « Eye of Heaven » en Chine ne sont pas des extraterrestres, selon un scientifique

Mercredi dernier (le 15), le Apparence numérique ont rapporté que des scientifiques chinois pensent que le gigantesque télescope « Eye of Heaven » pourrait avoir détecté des signes d’êtres extraterrestres. Cependant, toutes les personnes impliquées dans l’étude ne sont pas d’accord avec cette conclusion. L’un des co-auteurs a une autre explication pour ce qui a été capturé – et cela n’a rien à voir avec des contacts extraterrestres.

Le ministère chinois des Sciences et de la Technologie a révélé que le radiotélescope sphérique à ouverture de 500 mètres (FAST), officieusement appelé « l’Œil du ciel », aurait capté des signaux extraterrestres. Image : Ou Dongqu/Xinhua

Rappelons d’abord l’histoire. Selon la Science and Technology Gazette, le journal officiel du ministère chinois de la Science et de la Technologie, les chercheurs ont trouvé « plusieurs cas de traits technologiques et de civilisations possibles de l’extérieur de la Terre ».

Situé à Guizhou, une province montagneuse du sud-ouest du pays, le radiotélescope sphérique à ouverture de 500 mètres (FAST), comme on l’appelle formellement, est le radiotélescope le plus grand et le plus sensible au monde, en plus d’être le seul télescope plat géant individuel à travers la planète.

Capable de détecter les ondes radio faibles des pulsars et des matériaux dans les galaxies lointaines, l’équipement a coûté 171 millions de dollars (environ 872 millions de reais, au prix actuel) et travaille depuis 2020 à la recherche de traces de vie extraterrestre.

Jusqu’à présent, en partenariat avec des scientifiques de l’Université de Californie, aux États-Unis, des chercheurs de l’Université normale de Pékin (BNU) ont identifié deux ensembles de signaux capturés en 2019 et traités en 2020, en plus d’une capture inhabituelle réalisée cette année.

Connu comme « le plus grand chasseur d’extraterrestres de Chine », le scientifique en chef de l’équipe de recherche sur la civilisation extraterrestre (SETI) du département d’astronomie de la BNU, Zhang Tongjie, affirme que cette fois, FAST a identifié « plusieurs signaux électromagnétiques à bande étroite différents du passé ».

« La possibilité que le signal suspect soit une sorte d’interférence radio est également très élevée et doit être confirmée ou exclue », a déclaré Tongjie. « Cela peut être un long processus. »

Pour Dan Werthimer, chercheur SETI à l’Université de Californie à Berkeley, il ne fait aucun doute que l’origine des signaux captés par l’Oeil du Ciel est l’interférence radiofréquence (RFI) sur Terre elle-même.

« Les signaux que nous avons trouvés jusqu’à présent sont tous des interférences de radiofréquences, pas des extraterrestres, des terrestres », a déclaré Werthimer dans une interview avec Futurism, expliquant que la conclusion rapportée précédemment est celle de la version pré-imprimée de l’article, et non celle des pairs. examiné. , qui fait partie des premières étapes d’une enquête plus complète, qui, selon lui, prendra encore au moins cinq ans.

« RFI est un gros problème quand on regarde ces signaux très faibles. Le problème est que lorsque vous recherchez ces signaux très faibles provenant d’une civilisation lointaine, vous êtes submergé par la pollution radio sur Terre », a déclaré Werthimer. « Tous ces téléviseurs, téléphones portables et satellites aggravent la situation et il est difficile de comprendre ce qu’est une interférence et ce qui pourrait provenir d’une civilisation lointaine. »

Malgré la conclusion quelque peu « décevante », l’astronome n’est pas sceptique quant à la possibilité d’une vie intelligente au-delà de la Terre, et garde espoir que nous ne soyons pas seuls dans le cosmos.

« Je suis vraiment optimiste quant à la vie dans l’univers », a-t-il déclaré. « Ce serait bizarre si nous étions les seuls. Il y a un billion de planètes dans la galaxie de la Voie lactée, y compris de petites planètes rocheuses comme la Terre avec de l’eau liquide. Et c’est notre galaxie », a-t-il ajouté. « Il y a 100 milliards d’autres galaxies, donc je suis optimiste quant à l’intelligence. »

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !