La mission Chang’e 5 a trouvé de l’eau dans les plus jeunes échantillons de la Lune

Un an et demi après son départ, la mission chinoise Chang’e 5 a finalement publié les résultats de ses recherches, précisant que la présence d’eau a été identifiée dans les échantillons prélevés sur Océanus Procellarumune des régions les plus jeunes de la Lune.

Selon l’étude, les résultats montrent qu’en moyenne, 30 parties d’hydroxyle par million ont été identifiées. L’« hydroxyle », composé d’un atome d’oxygène et d’un atome d’hydrogène, est le principal « ingrédient » de l’eau.

La présence d’eau sur la Lune fait l’objet de nombreuses enquêtes menées par plusieurs pays (Image : Dotted Yeti/)

« Pour la première fois dans l’histoire, les résultats d’analyse en laboratoire des échantillons livrés et des données spectrales de la surface lunaire sur place ont été utilisées ensemble pour examiner la présence, la forme et la quantité « d’eau » dans le sol lunaire », a déclaré Li Chunlai, planétologue à l’Académie chinoise des sciences (NAOC) et co-auteur de la recherche.

Un autre détail intéressant est que l’équipe à l’origine de l’étude a identifié que le peu d’eau (la quantité trouvée n’est pas tout à fait un « grand réservoir ») provient principalement d’une source naturelle sur la Lune – en particulier, un minéral appelé « apatite » – et beaucoup moins des vents solaires, le flux constant de particules dispersées par le Soleil et qui atteint pratiquement tous les objets de notre système.

« Les résultats répondent à la question de la répartition et des caractéristiques des sources d’eau dans la zone de débarquement du Chang’e 5 et offrent une vérité fondamentale pour interpréter et estimer les signaux de l’eau dans les données d’analyse à distance », a déclaré Li.

Dans le futur, les prochaines missions Changer se concentrera également sur la recherche et l’analyse des sources d’eau sur la Lune – en particulier la mission Chang’e 7dont le lancement est prévu en 2024, qui étudiera le pôle sud de notre satellite.

Des recherches récentes ont été publiées et examinées par Communication Nature.

