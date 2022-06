La NASA et Boeing dévoilent l’équipe d’astronautes pour la première mission habitée de Starliner

Ce jeudi (16), la NASA a révélé les noms des astronautes qui participeront au premier essai en vol habité de la capsule Starliner. La nouvelle a été partagée sur Twitter par Boeing, responsable de la conception et de la construction du vaisseau spatial.

En mai, Starliner a terminé Orbital Flight Test-2 (OFT-2), sa première mission réussie vers la Station spatiale internationale (ISS). À l’époque, il n’y avait pas d’équipage à bord de la capsule, qui a été lancée au sommet d’une fusée Atlas V de United Launch Alliance (ULA) depuis le Launch Complex-41, une plate-forme de la US Space Force Station, à Cap Canaveral, en Floride.

La mission OFT-2 a servi à démontrer la capacité de la capsule Crew Space Transportation (CST)-100 Starliner à transporter des astronautes vers la station et à les ramener sur Terre. Bien que le vaisseau spatial ait rencontré quelques problèmes en route et à l’amarrage avec le laboratoire orbital, les équipes considèrent la mission comme un succès.

Désormais, des techniciens et ingénieurs de l’agence spatiale américaine et de la société aérospatiale vont analyser toutes les données d’OFT-2 pour définir conjointement la meilleure date de lancement du Manned Flight Test (CFT). Le calendrier devrait être annoncé fin juillet.

Comme indiqué, Starliner sera piloté par Barry « Butch » Wilmore, ancien pilote du programme de la navette spatiale de la NASA et visiteur à deux reprises de l’ISS. À ses côtés se trouvera Suni Williams, qui a deux missions spatiales à son actif. En 2007, elle est devenue la première personne à « courir un marathon » dans l’espace, lorsqu’elle a couru sur le tapis roulant de la station pendant plus de quatre heures. En plus du duo, l’astronaute de la NASA et triple résident de la station spatiale Mike Fincke servira de pilote de réserve de la mission.

Mike Fincke a été nommé pilote de réserve pour la première mission habitée de la capsule Boeing Starliner. Image : Robert Markowitz/NASA

Comme OFT-2, la mission CFT sera également lancée à bord d’une fusée Atlas V depuis le centre spatial Kennedy, et l’équipage suivra le même chemin que le vol précédent du Starliner pour accoster au laboratoire orbital pour un séjour de deux semaines. .

« Sur la base des ressources actuelles de la station spatiale et des besoins de planification, une mission de courte durée avec deux pilotes d’essai d’astronautes est suffisante pour atteindre tous les objectifs de test de la NASA et de Boeing pour CFT, qui incluent la démonstration de la capacité du Starliner à effectuer des missions opérationnelles habitées en toute sécurité », a déclaré l’agence. déclaration officielle lit.

Si tout se passe bien, la mission CFT rapprochera Starliner de la certification complète, lui permettant d’effectuer des vols habités continus vers et depuis l’ISS de la même manière que SpaceX fait son vaisseau spatial Crew Dragon.

