Un trou noir « libre », découplé de toute étoile, est confirmé par une nouvelle étude

Il y a deux semaines, le Apparence numérique ont rapporté que des astronomes de l’Université de Californie à Berkeley pensent avoir trouvé ce qui pourrait être le premier trou noir égaré de l’histoire. Maintenant, une deuxième équipe de scientifiques de la même institution, menant une analyse séparée et indépendante, a obtenu presque le même résultat, ajoutant du poids à l’idée que nous avons identifié un trou noir libre – ou quelque chose comme ça – errant dans la Voie Lactée .

Un trou noir « parasite » a été confirmé par deux études. Image : NASA/SWIFT/AURORE SIMONNET, SONOMA STATE UNIV.

Dirigé par les astronomes Casey Lam et Jessica Lu, le nouveau travail présente cependant une « petite » différence de conclusion par rapport au précédent. Selon la nouvelle approche, compte tenu de la gamme de masse de l’objet, il pourrait s’agir d’une étoile à neutrons plutôt que d’un trou noir.

Quoi qu’il en soit, cela signifie que nous pouvons avoir un nouvel outil pour rechercher des objets « sombres » compacts qui sont indétectables dans notre galaxie en mesurant comment leurs champs gravitationnels se plient et déforment la lumière des étoiles lointaines lorsqu’elles passent devant elles, technique appelée microlentille gravitationnelle . « Il s’agit du premier trou noir ou étoile à neutrons flottant librement découvert avec une microlentille gravitationnelle », a déclaré Lu.

Trou noir ou étoile à neutrons ? Au final, peu importe

« Avec cette méthode, nous sommes capables de sonder ces objets solitaires et compacts et de les peser. Je pense que nous avons ouvert une nouvelle fenêtre pour ces objets sombres, qui ne peuvent pas être vus autrement. »

Les trous noirs sont théorisés comme étant les noyaux effondrés d’étoiles massives qui ont atteint la fin de leur vie et éjecté leur matériau externe. On pense que ces étoiles précurseurs de trous noirs – plus grandes que 30 fois la masse du Soleil – ont des vies relativement courtes.

Selon les meilleures estimations, il doit y avoir entre 10 millions et 1 milliard de trous noirs de masse stellaire dans l’espace, dérivant silencieusement à travers la galaxie.

Mais comme ils n’émettent aucune lumière que nous puissions détecter, ils sont presque impossibles à observer. À moins qu’il n’y ait de la matière qui tombe dedans, un processus qui génère des rayons X dans l’espace autour du trou noir. Sinon, si un trou noir ne fait que se déplacer, sans rien faire, nous n’avons presque aucun moyen de le détecter.

Presque. Deux relevés distincts de microlentilles gravitationnelles – l’expérience de lentille gravitationnelle optique (OGLE) et les observations de microlentilles en astrophysique (MOA) – ont enregistré indépendamment un événement qui a finalement culminé le 20 juillet 2021.

Cet événement a été nommé MOA-2011-BLG-191/OGLE-2011-BLG-0462 (abrégé en OB110462), et parce qu’il était exceptionnellement long et lumineux, les scientifiques se sont abrités pour un examen plus approfondi.

« La durée de l’événement de lueur est un indice de l’ampleur de la lentille de premier plan qui dévie la lumière de l’étoile d’arrière-plan », explique Lam. « Les événements longs sont plus susceptibles d’être attribués aux trous noirs. Ce n’est pas une garantie, cependant, car la durée de l’épisode de lueur ne dépend pas seulement de la masse de la lentille de premier plan, mais aussi de la vitesse à laquelle la lentille de premier plan et l’étoile d’arrière-plan se déplacent l’une par rapport à l’autre. ”.

Cependant, selon le scientifique, « en prenant également des mesures de la position apparente de l’étoile d’arrière-plan, nous pouvons confirmer que la lentille de premier plan est bien un trou noir ». Dans ce cas, des observations de la région ont été faites à huit reprises à l’aide du télescope spatial Hubble, jusqu’en 2017.