De l’épi de maïs à la laine de mouton : comment les anciennes civilisations se débrouillaient avant le papier toilette

Vous ne réalisez l’importance du papier toilette que lorsqu’il est en rupture de stock, n’est-ce pas ? Pensez à ces moments et imaginez alors ce que ce serait de vivre sans cette invention très utile. C’était la vie il y a plus de 165 ans, avant la production de masse et la commercialisation de cet article sanitaire.

Au début de l’ère commune, pour se nettoyer après des besoins physiologiques, les romains utilisaient un « tersorium », qui consistait essentiellement en une éponge attachée à un bâton. L’artefact a été conservé immergé dans de l’eau salée ou du vinaigre, à l’intérieur des résidences, et a été retiré par la personne qui l’utiliserait, étant laissé à nouveau en place pour la prochaine utilisation.