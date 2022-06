Les humains peuvent aider les robots à « voir » l’environnement grâce aux nouvelles technologies

La locomotion est l’un des principaux obstacles (littéralement) de nombreux robots créés pour travailler dans l’industrie et même dans les tâches quotidiennes, car un simple meuble déplacé peut nuire au chemin programmé et toutes les machines ne sont pas capables de dévier facilement , un groupe de scientifiques a créé un logiciel qui permet à un humain d’aider des robots à voir leur environnement.

Le logiciel BLIND, développé par des chercheurs de Université du riz, place l’humain dans le circuit d’un robot. Selon la publication, l’aide principale des « guides » est d’éviter les mouvements dangereux des robots et d’aider à leur perception. Plutôt que de faire directement le mouvement complet, la machine sait qu’un humain interviendra pour l’aider.

Des humains aidant des robots

L’exemple utilisé est le bras du robot Fetch, qui a sept articulations. Programmer ce type de machine pour esquiver des objets inattendus est une tâche compliquée et plus il y a de joints, plus le processus devient compliqué.

Lors des tests, la mission du robot était de déplacer un petit cylindre au-dessus d’une table, mais en chemin, il devait faire face à une barrière comme obstacle. Au lieu de programmer une trajectoire à l’avance, BLIND insère un processus humain intermédiaire pour affiner les options chorégraphiées.

« BLIND nous permet de faire entrer des informations dans la tête humaine et de calculer nos trajectoires dans cet espace de grande liberté. Nous utilisons une forme spécifique de rétroaction appelée critique, essentiellement une forme binaire de rétroaction dans laquelle l’humain reçoit des étiquettes sur des parties de la trajectoire », explique Carlos Quintero-Peña, de la George R. Brown School of Engineering.

Les étiquettes sont de petits points verts qui apparaissent sur le chemin et indiquent que le robot doit attendre qu’un humain vérifie que le mouvement se fait correctement. « C’est une interface facile à utiliser pour les gens, car nous pouvons dire ‘j’aime ça’ ou ‘je n’aime pas ça’, et le robot utilise ces informations pour planifier », conclut Constantinos Chamzas, de la George R. Brown School . d’ingénierie.

