Voir Strawberry Supermoon briller derrière la fusée lunaire de la NASA

Positionnée au Launch Complex 39B du Kennedy Space Center de la NASA, en attendant la reprise des tests de ravitaillement avant son premier vol très attendu vers la Lune, la méga-fusée Space Launch System (SLS) a été photographiée cette semaine dans un contexte particulier. .

La Strawberry Supermoon derrière la fusée de mission lunaire Artemis 1 le 14 juin 2022. Image : NASA/Ben Smegelsky

Dans les images, prises mardi (14), la destination du complexe véhiculaire apparaît de manière retentissante dans le ciel, quelques heures après avoir atteint le périgée (le point d’approche maximale de la Terre), en même temps qu’il a atteint sa phase complète, ce qui lui donne la désignation de Supermoon. Au premier plan, on voit le supervéhicule responsable du vol inaugural du programme Artemis, qui vise à rétablir la présence humaine sur la Lune.

Surnommée la « Strawberry Moon », la pleine lune de juin n’était que la première Supermoon de 2022, avec une deuxième occurrence en juillet, appelée « Deer Moon ». Ces noms sont valables, qu’il s’agisse ou non d’une Supermoon.

Dans le cas de la pleine lune de juin, bien que la définition de « fraise » semble indiquer un changement de couleur de l’astre, le surnom est en fait lié à la période de récolte des fraises aux USA, et a été choisi par les nord-américains. indigènes qui se rendaient à la campagne pour planter des fruits et des légumes.

Juillet marque le moment où les bois de cerfs mâles poussent, donc la pleine lune de ce mois est « du cerf », selon le Old Farmer’s Almanac, l’une des publications les plus traditionnelles aux États-Unis. Les bois de cerf subissent un cycle annuel de perte et de régénération, devenant progressivement plus gros à mesure que les animaux vieillissent.

Quant à la super fusée, après de nombreux retards, la NASA a finalement fixé une nouvelle date pour le soi-disant «essai humide», qui consiste en des tests d’approvisionnement pour s’assurer que tout est sûr pour le lancement.

Selon un communiqué publié par l’agence, les équipes devraient prendre leurs fonctions samedi (18), l’achèvement des procédures étant prévu pour lundi (20).

