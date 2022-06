La NASA craint que le vaisseau spatial SpaceX n’endommage la rampe de lancement

SpaceX a récemment obtenu l’autorisation de la Federal Aviation Administration (FAA) pour lancer son vaisseau spatial Starship en orbite terrestre. Cependant, malgré l’enthousiasme d’Elon Musk, il reste encore quelques étapes à franchir avant le lancement.

Parmi les obstacles figure une exigence de la NASA qui veut une garantie de SpaceX que les lancements de l’entreprise ne causeront pas de dommages à une base de l’agence spatiale proche de l’un des sites de lancement.

Pour lancer le vaisseau spatial Starship, SpaceX a construit la Starbase spécialement pour les lancements de fusées Super Heavy, qui peuvent être réutilisables. L’emplacement est à Boca Chica, au Texas. Cependant, il existe une deuxième base de lancement, à Cap Canaveral, en Floride, où la NASA possède également un complexe de lancement, 39A.

La base de Cap Canaveral de la NASA est l’une des plus traditionnelles de l’agence. C’est dans la région, par exemple, que sera lancé le projet Artemis, prévu en août et dont les tests finaux devraient débuter cette semaine. C’est également là qu’Apollo 11 a été lancé.

Selon Reuters, la NASA veut des assurances que sa rampe de lancement ne sera pas affectée par Space X. On ne sait pas encore si la demande de l’agence pourrait retarder les plans de la société de Musk dans la région.

SpaceX peut voler le mois prochain

Malgré les obstacles, Musk reste confiant quant aux futurs lancements de SpaceX. Le milliardaire a déclaré sur Twitter peu après l’approbation de la FAA que le Starship serait prêt pour son premier test en vol orbital le mois prochain.

Avec son optimisme habituel, le milliardaire a également révélé qu’une autre pile composée de prototypes du lanceur Super Heavy et de l’étage supérieur de 50 mètres de haut du Starship devrait décoller en août, avec des lancements mensuels successifs par la suite.

Tout cela pour garantir que le complexe de véhicules, qui est la plus grande fusée jamais construite dans l’histoire, puisse être utilisé en toute sécurité dans des missions habitées et cargo vers la Lune, Mars et d’autres destinations possibles dans l’espace. Même pour éventuellement accélérer le déploiement des satellites Starlink en orbite terrestre basse, notamment.

Il est important de se rappeler, cependant, que même avec l’achèvement de l’analyse, la publication du PEA n’est pas une garantie qu’une licence de lancement sera délivrée, puisque d’autres facteurs, tels que les exigences de sécurité et la responsabilité financière, doivent encore être remplis dans le Installation SpaceX à Boca Chica, Texas.

