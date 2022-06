Qu’imagine votre chien ? Une étude révèle

Le rêve de tout propriétaire d’animal est de savoir ce que pense son chien, surtout lorsqu’il lui parle. La curiosité (du moins en partie) est peut-être sur le point de se terminer, car une étude récente a révélé ce que votre animal peut imaginer lorsque vous demandez, par exemple, d’aller chercher un jouet.

Publié dans le magazine Animal Cognition et publié par Phys.org, des chercheurs du Family Dog Project ont découvert que les chiens ont une image mentale multimodale de leurs objets familiers. Autrement dit, cela signifie qu’ils peuvent, de diverses manières, relier les caractéristiques sensorielles de l’objet (telles que l’apparence et l’odeur) pour les identifier dans leur esprit.

Une étude révèle comment votre chien pense. Image : /Rita_Kochmarjova

« Lorsque les chiens utilisent leur sens de l’odorat ou de la vue lorsqu’ils recherchent un jouet, cela indique qu’ils savent à quoi ressemble ou sent ce jouet », a expliqué Shany Dror, l’un des principaux chercheurs de l’étude.

En plus de l’identification dans l’esprit à partir des sens, une autre étude connexe a également montré que certains chiens considérés comme ayant un QI élevé (comme la race Border Collie) peuvent encore mémoriser les noms des jouets et les trouver sur la base des commandes du propriétaire, comme « Où est ton ‘ours en peluche’? ».

« Révéler les sens utilisés par les chiens pour rechercher les jouets nommés nous a permis de déduire ce que ces chiens imaginent lorsqu’ils entendent, par exemple, » ours en peluche « », a expliqué le Dr. Claudia Fugazza, co-auteur de l’étude.

Lire la suite!

Essais avec des chiens

Pour arriver aux résultats, l’équipe a formé trois chiens considérés comme les plus intelligents et les apprenants de mots et 10 chiens de famille typiques (c’est-à-dire des chiens qui ne connaissent pas le nom des jouets). Tous les animaux ont pu retrouver leurs jouets (aussi bien dans la lumière que dans l’obscurité) et ont reçu friandises et friandises. Cependant, seuls les animaux avec un QI élevé ont pu trouver des objets à partir de leurs noms.

Découvrez la vidéo de test ci-dessous!

« Les chiens ont un bon odorat, mais nous avons constaté qu’ils préféraient se fier à leur vue et n’utilisaient leur nez que quelques fois, uniquement lorsque les lumières étaient éteintes », a déclaré le professeur. Adam Miklósi, chef du département d’éthologie de l’Université ELTE et co-auteur de l’étude.

En conclusion, l’équipe a expliqué que l’étude révèle que lorsque les chiens jouent avec un jouet, même brièvement, ils prêtent attention à ses différentes caractéristiques et enregistrent des informations en utilisant plusieurs sens. Il est possible que la même chose se produise à d’autres occasions, comme dans l’identification de personnes connues.

