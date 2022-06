Une étude indique que « Homo erectus » aurait été la première espèce d’hominidés à peupler la Chine

Une équipe de scientifiques du Centre national de recherche sur l’évolution humaine (CENIEH), composée de chercheurs chinois, espagnols et français, a publié une étude sur ce qui pourrait être le plus ancien fossile humain de Chine.

Restes de la mâchoire et des dents de Gongwangling. 1 crédit

Des techniques de microtomographie informatisée, de morphométrie géométrique et de morphologie classique ont été appliquées pour enquêter sur les restes de la mâchoire et de cinq dents du crâne mis au jour sur le site archéologique de Gongwangling.

Ce site se trouve dans les vastes plaines du versant nord des monts Quinling (province du Shaanxi, Chine centrale) et a été découvert par le paléoanthropologue Woo Ju-Kang en 1963. L’âge du site a été réévalué en 2015 grâce à des études régionales de paléomagnétisme, qui suggèrent il y a quelque chose de plus de 1,6 million d’années. Par conséquent, le fossile trouvé pourrait appartenir à l’un des premiers êtres humains à avoir habité le pays.

Caractéristiques d’Homo erectus découvertes dans le centre de la Chine

Selon la nouvelle étude publiée dans Journal de l’évolution humaine, il existe des similitudes entre les dents du fossile de Gongwangling et celles de sites chinois très récents : Meipu et Quyuan River Mouth. Cependant, une certaine variabilité est également présente, suggérant une certaine diversité parmi les populations d’Homo erectus qui ont colonisé l’Asie au Pléistocène.

Ce nouveau travail, selon ses auteurs, est important en raison de la rareté des informations sur la colonisation précoce de l’Asie. Le site de Dmanissi en République de Géorgie a fourni des témoignages très significatifs des premiers habitants de l’Asie, arrivés d’Afrique il y a environ 2 millions d’années. Cependant, beaucoup plus d’informations sont nécessaires pour relier Dmanisi aux populations classiques de H. erectus de Chine (Hexian, Yiyuan, Xichuan ou Zhoukoudian), qui vivaient sur cette grande masse continentale il y a entre 400 000 et 800 000 ans.

« Le site de Gongwangling aide à couvrir cet énorme laps de temps et suggère que l’Asie a pu être colonisée par des populations successives de l’espèce H. erectus à différentes époques du Pléistocène », explique José María Bermúdez de Castro, coordinateur du programme de paléobiologie à CENIEH .

Le crâne de Gongwangling présente toutes les caractéristiques décrites pour H. erectus : crâne bas et très long, avec des os très épais qui protégeaient un cerveau d’environ 780 centimètres cubes ; front fortement incliné, avec des arcades sourcilières prononcées qui forment une sorte de double visière au-dessus des yeux ; os pariétaux aplatis qui s’élèvent au sommet pour produire une carène sagittale et une épaisseur pariétale maximale à la base du crâne. L’occiput est incomplet, mais la reconstruction montre comment cet os se transforme brusquement pour former la base du crâne.

