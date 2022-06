Le premier masque de l’histoire avait un bec d’oiseau bourré d’herbes et d’épices

Le masque en bois du XVIIe siècle de l’exposition documentaire à bord du navire Palinuro témoigne de l’utilisation des premiers dispositifs de protection dans la pratique clinique des siècles passés.

Un masque à bec en bois utilisé par un médecin du 17ème siècle

Les masques médicaux ont une longue histoire. Devenues un symbole de l’ère Covid, elles étaient déjà utilisées au Moyen Âge et à la Renaissance et avaient une apparence résolument différente de celles d’aujourd’hui. Il y a des images de médecins qui pendant l’épidémie de peste portaient un curieux accessoire tout en soignant les malades, un masque avec un long bec d’oiseau, pour se protéger des miasmes, comme on l’appelait « mauvais air » qui à l’époque était considéré comme la cause de la maladie. Les témoignages concernant l’utilisation de ces appareils dans la pratique clinique des siècles passés sont peu nombreux, mais l’un de ces masques est exposé dans l’exposition « Histoires d’épidémies entre terre et mer dans les papiers d’archives » commandée par la Direction générale des archives de le ministère de la Culture, en collaboration avec la marine, à bord du navire-école Palinuro ancré au large de l’île de Procida.

Le premier masque avait un bec d’oiseau

Le masque en bois était porté par un médecin du XVIIe siècle et était rempli de parfums, comme on appelait les antidotes aux herbes et aux épices qui étaient placés à l’intérieur du bec. « Des herbes telles que la rue et le coton ont été insérées, trempées dans du vinaigre et de la thériaque, dans certains cas du poivre noir, du tabac et d’autres substances odoriférantes ont également été utilisées pour neutraliser les miasmes méphitiques. – les documents expliquent -. Heureusement, les parfums sont aussi devenus une prévention efficace contre les parasites« .

Le masque exposé sur le navire-école Palinuro

Le masque à bec faisait probablement partie de la tenue d’accompagnement du médecin, qui comprenait un pardessus en cuir, une culotte, une canne, un chapeau, des gants et des bottes, rappelant les robes du Docteur de la Peste, un personnage célèbre lié à la Commedia dell »art . L’ensemble vestimentaire était conçu pour protéger la peau de l’exposition aux miasmes (le manteau était même rentré dans le masque), tandis que le chapeau n’était qu’un accessoire courant porté par les médecins de l’époque. Le bâton servait plutôt à s’éloigner des patients malades et à les examiner sans les toucher.

Le masque servait également à éloigner les patients et, par deux trous percés sur la partie supérieure, un de chaque côté, près des narines, à « Respirez et emportez avec vous l’air que vous respirez l’impression de [ erbe] plus tard enfermé dans le bec » lit-on dans une première description textuelle tirée de l’Encyclopédie des maladies infectieuses.

L’ancien masque, qui reviendra au Musée des arts sanitaires et d’histoire de la médecine de Naples, raconte un voyage dans une époque de notre histoire, à travers les hommes et les femmes qui ont voulu et su affronter un ennemi invisible, dont un précieux l’héritage reste , embrassé par l’exposition documentaire à bord du navire Palinuro, dans un cadre paysager vraiment unique. L’exposition est ouverte à tous gratuitement, sur réservation, jusqu’au dimanche 19 juin. Le navire sera ancré au large de Procida et sera accessible aux visiteurs grâce à un service de navette depuis le port de l’île. Pour les réservations www.palinuroinmostra.it

Le navire-école Palinuro de la marine italienne