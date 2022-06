La Chine envoie 24 expériences médicales à mener dans l’espace

Plus tôt ce mois-ci, trois taïkonautes ont été lancés vers la station spatiale chinoise par la mission Shenzhou-14 à bord d’une fusée Longue Marche 2-F. Parmi les fonctions qu’ils rempliront au cours des six prochains mois figure la conduite de 24 expériences médicales en orbite.

Chen Don, Liu Yang et Cai Xuzhe, membres de la mission Shenzhou-14, travailleront à la station de Tiangong pendant environ six mois. Ils ont pris 24 expériences médicales à mener dans le laboratoire orbital. Image : Xinhua/Li Gang

Selon une note publiée jeudi par la China Manned Space Agency (CMSA), ces expériences médicales spatiales ont été principalement conçues pour étudier comment l’environnement en apesanteur et les vols spatiaux affectent les taikonautes.

L’équipage recueillera des fluides corporels, tels que le sang, l’urine et la salive, à des fins de comparaison avec les données obtenues lors de missions précédentes. Ils utiliseront également des méthodes optiques non invasives pour mesurer la perte musculaire et analyser les métabolites urinaires.

Selon Li Yinghui, concepteur en chef adjoint du système d’astronautes pour le programme spatial habité de la Chine, les données recueillies par les taïkonautes des missions Shenzhou-12 et Shenzhou-13 ont jeté de bonnes bases pour de nouvelles recherches par l’équipage de Shenzhou-14.

En plus des expériences médicales, Chen Dong, Liu Yang et Cai Xuzhe travailleront également sur des études pour l’exploration scientifique de la vie, l’écologie et la biotechnologie.

Il s’agit du troisième équipage envoyé pour achever la construction de la station spatiale Tiangong. Ils seront chargés de préparer la station à l’arrivée de deux nouveaux modules : Wentian (« Search for the Heavens », qui sortira en juillet) et Mengtian (« Dreaming of the Skies », dont la sortie est prévue en octobre).

Avec l’inclusion de ces nouveaux modules, la station spatiale chinoise sera complète, atteignant la forme en T projetée, et aura 20% de la masse totale de la Station spatiale internationale (ISS). Le laboratoire orbital chinois aura une durée de vie de 10 ans, qui pourra être prolongée de cinq ans avec de futures mises à niveau.

