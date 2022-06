Le plus grand trou noir en 9 milliards d’années est capable d’avaler une Terre par seconde

Une équipe internationale de chercheurs, dirigée par des astronomes de l’Université nationale australienne (ANU), a découvert un trou noir supermassif dont la croissance est si rapide qu’à chaque seconde, il est capable d’avaler une quantité de matière équivalente à la masse de la Terre.

Le trou noir nouvellement découvert ne cesse de croître.

Selon la recherche, publiée ce mois-ci sur le serveur prépresse arXiv et déjà acceptée par le magazine Publications de la Société astronomique d’Australie, ce monstre cosmique insatiable est trois milliards de fois plus massif que notre Soleil. D’après le site espace.comd’autres trous noirs de taille similaire ont cessé de croître il y a des milliards d’années, contrairement à celui-ci, qui devient de plus en plus gros.

Le trou noir colossal est 500 fois plus grand que le Sagittaire A*

Il est actuellement 500 fois plus grand que Sagittarius A*, le trou noir supermassif au cœur de la Voie lactée. Les auteurs de l’article disent que l’ensemble du système solaire s’inscrirait dans son horizon des événements, la limite au-delà de laquelle rien ne peut s’échapper.

Ils ont également découvert qu’il s’agissait du trou noir à la croissance la plus rapide au cours des 9 derniers milliards d’années. « Maintenant, nous voulons savoir pourquoi c’était – quelque chose de catastrophique s’est-il produit? », A déclaré l’auteur principal Christopher Onken, de l’École de recherche en astronomie et astrophysique de l’ANU. « Peut-être que deux grandes galaxies sont entrées en collision, canalisant beaucoup de matière dans le trou noir pour l’alimenter », soupçonne le chercheur.

Selon Onken, l’accrétion rapide de matière à la surface du trou noir a entraîné l’explosion d’un quasar suffisamment d’énergie pour le rendre sept mille fois plus brillant que la lumière de plus de 200 milliards d’étoiles de la Voie lactée combinées.

Désigné SMSS J114447.77- 430859.3, ce quasar a une luminosité de magnitude 14,5 lorsqu’il est vu de la Terre, ce qui signifie que son scintillement n’est que légèrement plus faible que Pluton et suffisamment brillant pour être potentiellement capté par de bons télescopes depuis une zone mal éclairée.

La découverte a été faite dans le cadre du projet SkyMapper Southern Sky Survey (Southern Sky Mapping Survey), menée par le Siding Spring Observatory en Australie, utilisant les observations faites par le télescope de 1,3 mètre pour produire une étude numérique profonde, multi-époques et multicolore de tout le ciel visible de la planète sud.

Malgré l’incroyable lueur du quasar, Onken et son équipe décrivent la découverte comme une « aiguille très grande et inattendue dans une botte de foin ».

« Les astronomes chassent des objets comme celui-ci depuis plus de 50 ans », a déclaré Onken. « Ils ont trouvé des milliers de faibles, mais celui-ci, étonnamment brillant, s’est échappé sans être remarqué. »

Christian Wolf, professeur agrégé à l’ANU et membre de l’équipe de recherche, pense qu’il est peu probable que les astronomes trouvent un autre trou noir se développant à ce rythme ou alimentant un quasar d’une telle ampleur. « Nous sommes tout à fait convaincus que ce record ne sera pas battu. »

