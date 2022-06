Un météore Earthgrazer est vu sur la plage de Rio Grande do Sul

Vers 20h30 ce mercredi (15), les habitants de la municipalité de Cidreira, sur la côte nord du Rio Grande do Sul, ont été témoins du passage d’un météore sur la plage, qui est l’une des plus proches de la capitale Porto Alegre , à 141 km (99 km en ligne droite).

Le phénomène lumineux a été capté par l’Observatoire Heller & Jung, qui a aimablement fourni les images au Apparence numérique.

Selon le responsable de l’observatoire, le professeur Carlos Fernando Jung, directeur technique du Réseau brésilien d’observation des météores (BRAMON) dans la région Sud, une première analyse indique qu’il s’agissait d’un météore de type Earthgrazer, qui fait partie de la pluie de météores. Aquarides du sud de juin », qui se produit à cette période du mois et est très rare.

« Ce type de météore n’entre pas complètement dans l’atmosphère et la traverse juste et retourne dans l’espace », a expliqué Jung, révélant que le météore est entré à une altitude de 93,5 km et que son dernier record était à 89,5 km d’altitude. Toujours selon le professeur, le phénomène a eu une durée de 0,601 seconde et une magnitude de -2,22.

Selon le chroniqueur Apparence numérique, Marcelo Zurita, également directeur technique de BRAMON, les météores qui « grattent » l’atmosphère terrestre sont appelés Earthgrazer. « Cela se produit lorsque la roche spatiale frappe l’atmosphère à un angle très faible, et comme l’atmosphère est très raréfiée à cette altitude à laquelle elle est touchée, la météorite finit par parcourir de longues distances, et il arrive souvent qu’elle retourne dans l’espace sans être décomposé par la météorite passage d’atmosphère. En gros, ça ‘balaie’ la Terre ».

