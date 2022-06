Des chercheurs découvrent des espèces de crocodiles qui ont dévoré nos ancêtres

Dans une nouvelle étude, publiée ce mois-ci dans la revue scientifique Notice anatomiquedes chercheurs de l’Université de l’Iowa ont annoncé la découverte de deux espèces de crocodiles qui parcouraient l’Afrique de l’Est il y a entre 18 et 15 millions d’années.

Appelés « crocodiles nains géants » (aussi contradictoire que cela puisse paraître), ces animaux sont apparentés aux crocodiles nains qui vivent actuellement en Afrique centrale et occidentale.

Cependant, les crocodiles nains géants étaient beaucoup plus gros que leurs parents modernes, qui dépassent rarement 1,5 m de long. Ils ont atteint près de 3,6 m, étant parmi les menaces les plus féroces pour tous les animaux qu’ils ont rencontrés.

Les chercheurs ont découvert deux espèces de crocodiles qui parcouraient certaines parties de l’Afrique il y a entre 18 et 15 millions d’années et chassaient les ancêtres humains. Dans le dessin, le rapport entre les crocodiles nains géants kinyang nouvellement découverts (en beige) et leurs parents modernes, les crocodiles nains (en vert) qui vivent dans la région du Kenya. Crédit : Christopher Brochu, Université de l’Iowa

« C’étaient les plus grands prédateurs auxquels nos ancêtres étaient confrontés », a révélé Christopher Brochu, professeur au Département des sciences de la Terre et de l’environnement de l’Iowa et auteur correspondant de l’étude. « C’étaient des prédateurs opportunistes, tout comme les crocodiles le sont aujourd’hui. Il aurait été trop dangereux pour les anciens humains de traverser la rivière pour se rafraîchir.

Les espèces nouvellement découvertes sont appelées Kinyang mabokoensis et Kinyang tchernovi. Ces animaux avaient un museau court et profond et de grandes dents coniques. Ses narines s’écarquillèrent et s’avancèrent un peu. Ils passaient la plupart de leur temps dans la forêt, pas dans l’eau, attendant de tendre une embuscade à leurs proies.

Les Kinyang vivaient dans la vallée du Rift est-africain, dans certaines parties du Kenya actuel, au début de la période du Miocène moyen – une époque où la région était en grande partie boisée – et ont disparu à la fin d’une période appelée l’optimum climatique du Miocène. il y a 15 millions d’années.

Brochu attribue l’extinction de ces espèces au changement climatique, qui a entraîné une diminution des précipitations dans la région. La diminution des précipitations a entraîné une réduction progressive des forêts, laissant place à des prairies et des zones de savane mixte. Cela a désavantagé l’espèce, qui avait besoin de champs boisés pour la chasse et la nidification.

« Les crocodiles nains modernes se trouvent exclusivement dans les zones humides boisées », explique Brochu, qui a étudié les crocodiles anciens et modernes pendant plus de trois décennies. « La perte d’habitat peut avoir déclenché un changement majeur chez les crocodiles trouvés dans la région. »

Ces mêmes changements environnementaux, selon le chercheur, sont liés à l’essor des plus grands primates bipèdes qui ont donné naissance à l’homme moderne.

