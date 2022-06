Comment un astronaute dort-il dans l’espace ?

D’après le site Revue Découverte, dans le laboratoire orbital, les astronautes dorment dans un sac de couchage fixé à un mur. En apesanteur, un astronaute peut flotter autour de la cabine pendant son sommeil, risquant de se blesser s’il n’est pas attaché en place.

Dans une récente interview, l’ancien astronaute de la NASA Scott Kelly, qui a passé 520 jours sur l’ISS, a révélé qu’il trouvait étrange de dormir dans l’espace. « Dormir sans le poids d’une couverture ou le confort d’un oreiller pour reposer sa tête est étrange. Finalement, je dormais avec la tête à moitié enfoncée dans un oreiller.

S’ils ne sont pas attachés, les astronautes peuvent se blesser en dormant. Image : Archives de la NASA

Dans l’environnement d’apesanteur de l’espace, les astronautes expulsent du dioxyde de carbone qui pourrait former une bulle autour de leur tête. Par conséquent, vos pièces doivent être bien ventilées.

Ils dorment à proximité d’un système de ventilation pour éviter un éventuel manque d’oxygène au cerveau. Parce qu’elles sont extrêmement sensibles, en moins de cinq minutes, les cellules cérébrales peuvent commencer à mourir sans oxygène.

De plus, ils portent des bouchons d’oreille (l’espace est peut-être silencieux, mais l’ISS ne l’est pas) et des masques faciaux (voyageant à plus de 27 000 km/h, les astronautes voient le Soleil « se lever » jusqu’à 16 fois en moins de 24 heures).) . « Même si vous avez des ombres sur les fenêtres, le soleil dans l’espace est vraiment brillant et il s’infiltre à travers les rideaux », a déclaré Kelly.

À première vue, dormir dans l’espace n’est pas une tâche facile.

