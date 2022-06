Des scientifiques connectent deux cristaux de temps dans une expérience qui défie les lois de la physique

La physique a réalisé un exploit incroyable pour l’informatique quantique. Pour la première fois, deux cristaux de temps étaient connectés dans le même système de boucle infinie, où les lois de la thermodynamique ne s’appliquent pas. Les études sur le sujet sont assez récentes, car cet état de la matière n’a été découvert qu’en 2016 et depuis lors, ses applications sont toujours à l’étude.

Tout d’abord, il est important de comprendre ce que seraient ces « cristaux de temps ». En physique, les cristaux sont définis comme une série d’atomes disposés de manière séquentielle et répétitive, formant des motifs égaux. La différence avec les autres substances réside précisément dans son organisation. Dans la nature, il y a des cristaux de neige, du sel et autres. L’eau, par exemple, est symétrique à l’état liquide, mais lorsqu’elle est gelée, cette symétrie est brisée et le liquide se transforme en cristal.

Le «cristal temporel» aurait le motif se répétant après une certaine période de temps et non une distance physique. Ces particules pourraient, au lieu de fonctionner comme une barrière de l’espace, agir en utilisant le temps.

Les applications pour cela ne peuvent pas encore être entièrement mesurées. L’utilisation la plus évidente serait de créer des schémas horaires et des horloges beaucoup plus précises que les horloges atomiques actuelles. L’informatique pourrait également être complètement révolutionnée en utilisant cet état de la matière.

Cristaux de temps connectés

« Un cristal temporel continue de bouger et se répète périodiquement dans le temps en l’absence de stimulus externe », a expliqué Samuli Autti, scientifique principal du projet à l’Université de Lancaster au Royaume-Uni, pour Live Science.

Ce qui enfreint les règles de la mécanique quantique, c’est précisément le mouvement infini. Comme il est à son niveau d’énergie le plus bas, le cristal temporel ne peut pas être complètement immobile, il reste donc coincé dans un cycle et crée un mouvement sans fin. « Cela signifie que ce sont des machines à mouvement perpétuel et donc impossibles », complète Autti.

« En physique quantique, une machine à mouvement perpétuel convient tant que nous gardons les yeux fermés, et elle ne devrait commencer à ralentir que si nous observons un mouvement. » Dans ce cas, le responsable de l’étude dit que le mouvement perpétuel est rompu en cas d’interférence de l’environnement ou si le cycle est simplement observé.

Comment la recherche a-t-elle fonctionné ?

Les scientifiques ont utilisé un groupe de cristaux temporels constitués de quasi-particules appelées magnons. Les magons apparaissent lorsque l’hélium-3 est refroidi à un dix-millième de degré par rapport au zéro absolu.

Ainsi, les cristaux forment des condensats de Bose-Einstein, ce qui fait chuter leur mouvement à un état d’extrême lenteur. Lorsqu’ils se touchent, les cristaux de temps peuvent échanger des magnons, créant un système de mouvement unique et perpétuel.

L’étude est encore loin de former un ordinateur quantique fonctionnel, mais s’il est possible de manipuler le système de deux cristaux temporels sans détruire le mouvement, les chercheurs pourraient construire des systèmes plus grands, comme un dispositif informatique.

