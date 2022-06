Une étoile binaire inhabituelle produit la nova la plus rapide jamais enregistrée

Les éclats de lumière soudains provoqués par la libération d’énergie par les naines blanches qui composent un système d’étoiles binaires avec une étoile compagne sont appelés « novas ». Une étude publiée ce mercredi (15) dans le Notes de recherche de l’American Astronomical Societyrapporte ce que les astronomes appellent la nova la plus rapide jamais observée.

L’illustration montre un système polaire intermédiaire, un type de système stellaire binaire qui a donné naissance au nouveau V1674 Hercules. Un flux de gaz provenant de l’étoile compagne impacte un disque d’accrétion avant de s’écouler le long des lignes de champ magnétique jusqu’à la naine blanche. Image : Mark Garlick

D’après le site Physique, l’événement inhabituel a attiré l’attention des scientifiques sur une étoile encore plus inhabituelle. En l’étudiant, ils peuvent trouver des réponses non seulement aux nombreux traits anormaux de la nova, mais à des questions plus vastes sur la chimie de notre système solaire, la mort des étoiles et l’évolution de l’univers.

Chaque nova est créée par une naine blanche – le noyau très dense des restes d’une étoile – et une étoile compagne proche. Au fil du temps, la naine blanche absorbe la matière de son voisin et chauffe ce matériau, provoquant une réaction d’emballement qui libère une explosion d’énergie à la vitesse de l’éclair. Ce processus prend généralement entre une et deux semaines, généralement.

V1674 Hercule est la nova la plus rapide de l’histoire des observations astronomiques

Cependant, le 12 juin 2021, la nova nommée V1674 Hercules a éclaté si brillamment qu’elle était visible à l’œil nu. En un peu plus de 24 heures, cette lueur a complètement disparu, ce qui en fait la nova la plus rapide de l’histoire des observations astronomiques.

« La précédente nova la plus rapide était celle que nous avons étudiée en 1991, V838 Hercules, qui a décliné en deux ou trois jours environ », a déclaré Sumner Starrfield, astrophysicien à l’école d’exploration de la Terre et de l’espace de l’Université du Minnesota (ASU). .

En plus d’être le plus rapide de tous, le nouveau V1674 Hercules a une caractéristique inhabituelle. Selon les chercheurs, sa lumière et l’énergie qui en émane pulsent comme le son d’une cloche réverbérante. Toutes les 501 secondes, il y a une oscillation que les observateurs peuvent voir à la fois dans les ondes lumineuses visibles et les rayons X.

Et plus d’un an après son explosion, la nova présente toujours cette oscillation qui, selon les scientifiques, dure encore plus longtemps. « La chose la plus inhabituelle est que cette oscillation a été observée avant l’explosion, mais elle était également évidente lorsque la nova était d’environ 10 magnitudes plus brillante », explique le co-auteur Mark Wagner de l’Ohio State University, qui est également le chef scientifique de l’Observatoire. du Grand Télescope Binoculaire utilisé pour observer la nova.

Une autre chose étrange a été remarquée alors que les astronomes surveillaient la matière éjectée par la nouvelle explosion. Une sorte de vent, qui peut dépendre des positions de la naine blanche et de son étoile compagne, façonne le flux de matière dans l’espace autour du système.

Alors que les naines blanches collectent et modifient la matière de leurs étoiles compagnes, les novae tempèrent l’espace environnant avec de nouveaux matériaux lors de leurs explosions. C’est une partie importante du cycle de la matière dans l’espace, car ce qui est éjecté dans ces processus finit par former de nouveaux systèmes stellaires.

Pour les scientifiques, de tels événements ont également contribué à façonner notre système solaire, ce qui signifie que l’étude de ces phénomènes peut fournir des réponses sur la composition de la Terre.

«Nous essayons toujours de comprendre comment le système solaire s’est formé et d’où proviennent ses éléments chimiques», explique Starrfield. « L’une des choses que nous allons apprendre de cette nova est, par exemple, la quantité de lithium qui a été produite par cette explosion. Nous sommes à peu près sûrs maintenant qu’une fraction importante du lithium que nous avons sur Terre a été produite par ces types d’explosions.

De plus, des explosions comme V1674 Hercules peuvent en dire plus sur la façon dont les étoiles dans les systèmes binaires évoluent vers la mort, un processus qui n’est pas encore bien compris. Ils agissent également comme des laboratoires vivants où les scientifiques peuvent voir la physique nucléaire en action et tester des concepts théoriques.

