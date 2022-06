Non, un homme n’est pas mort en se masturbant dans la destruction de Pompéi

C’est en 2017 que le profil du parc archéologique de Pompéi sur Instagram a partagé l’image ci-dessous, et comme internet est internet, un mème est né et est devenu viral : apparemment, l’explosion du volcan Vésuve, qui a enseveli la ville de Pompéi en cendres en l’an 79 après JC (« après le Christ »), tua un homme qui, à toutes fins pratiques, cherchait sa propre « éruption ».

On parle d’analogies, mais l’image ci-dessous rend tout très facile à comprendre : regardez la main droite de la victime :

Si cela avait été une image commune à l’époque, peu de gens auraient été surpris : Pompéi (ainsi qu’Herculanum, une autre ville détruite par le Vésuve) était une ville tout à fait ouverte aux libertés sexuelles.

Selon les historiens, les bordels étaient assez nombreux dans la région, et non seulement la prostitution était légalisée mais aussi encouragée comme une sorte de statut social – les hommes qui fréquentaient ces lieux étaient considérés comme ayant réussi, tandis que les courtisanes qui y travaillaient étaient généralement douées et s’élevaient à postes élevés (sans jeu de mots s’il vous plaît) assez notables dans la société.

Les stigmates moraux qui viendraient positionner le sexe comme quelque chose d’intime viendraient beaucoup, beaucoup plus tard, mais à cette époque, le sujet était traité comme une action commune, un peu comme « déjeuner » ou « se promener ».

Pour cette raison, l’image ci-dessus a fini par générer un sentiment de normalité : c’était à Pompéi, donc bien sûr il y aurait un homme qui se masturbait au moment de l’éruption volcanique, n’est-ce pas ?

Malheureusement, le mème n’est pas réel, et l’explication est beaucoup moins…disons…excitante » : comme beaucoup d’autres corps découverts des années et des années et des années plus tard (et des efforts de codage génétique promus, entre autres, par un Brésilien), l’homme en l’image ci-dessus est probablement morte victime de ce que les scientifiques appellent une « explosion pyroclastique – en gros, un jet de gaz surchauffés avec des fragments de roche qui sont éjectés des fissures de la terre lors d’éruptions volcaniques plus intenses.

L’un des effets de ce phénomène, lorsqu’il frappe le corps humain, est la flexion forcée de nos membres. Concrètement, vous commencez à atrophier vos bras, vos jambes et toute autre partie lâche de votre corps.

Et c’est là que réside la solution au mystère de « l’homme se masturbant à Pompéi »: les explosions pyroclastiques continuent de tordre votre corps longtemps après votre mort.

L’image ci-dessus n’en est qu’une, mais en réalité, plusieurs cadavres ont été fouillés dans des positions inconfortables, certains impliquant des formes sexualisées ou saisissant des parties intimes de leur corps.

Malgré la tragédie qui s’est abattue sur la ville antique, il y a un point positif : tout ce que nous avons découvert sur Pompéi nous a amenés à découvrir beaucoup de choses sur le monde ancien – pas seulement dans l’architecture ou les beaux-arts, mais aussi dans la culture de la ville. Comme nous l’avons dit, Pompéi était une ville où les stigmates sociaux qui sont normaux pour nous aujourd’hui n’existaient tout simplement pas.

Et surtout, la ville antique est toujours un point d’intérêt académique extrême, donnant lieu à des centaines, voire des milliers d’études. Et les scientifiques continuent de visiter la région à ce jour – oui, y compris les bordels, bien qu’aujourd’hui ils aient moins de valeur historique et ressemblent davantage aux établissements modernes du genre – afin de percer ses secrets.

