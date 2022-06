La Chine dit que son « œil du ciel » a peut-être capté des signaux d’êtres extraterrestres

Les scientifiques chinois disent que le gigantesque télescope « Eye of Heaven » a peut-être capté des signaux d’êtres extraterrestres. Selon la Science and Technology Gazette, le journal officiel du ministère chinois de la Science et de la Technologie, les chercheurs ont trouvé « plusieurs cas de traits technologiques possibles et de civilisations extraterrestres provenant de l’extérieur de la Terre ».

Le radiotélescope connu sous le nom d'« œil du ciel » chinois est le plus grand et le plus sensible au monde. Image : Université normale de Pékin (BNU) Situé à Guizhou, une province montagneuse du sud-ouest du pays, le radiotélescope sphérique à ouverture de 500 mètres (FAST), comme on l'appelle formellement, est le radiotélescope le plus grand et le plus sensible au monde, en plus d'être le seul télescope plat géant individuel à travers la planète. Capable de détecter les ondes radio faibles des pulsars et des matériaux dans les galaxies lointaines, l'équipement a coûté 171 millions de dollars (environ 872 millions de reais au prix actuel) et travaille depuis 2020 à la recherche de traces de vie extraterrestre. Jusqu'à présent, en partenariat avec des scientifiques de l'Université de Californie, aux États-Unis, des chercheurs de l'Université normale de Pékin (BNU) ont identifié deux ensembles de signaux capturés en 2019 et traités en 2020, en plus d'une capture inhabituelle réalisée cette année. Connu comme « le plus grand chasseur d'extraterrestres de Chine », le scientifique principal de l'équipe de recherche sur la civilisation extraterrestre chinoise du département d'astronomie de la BNU, Zhang Tongjie, affirme que cette fois FAST a identifié « des multiples étroitement différents du passé ». « La possibilité que le signal suspect soit une sorte d'interférence radio est également très élevée et doit être confirmée ou exclue », a déclaré Tongjie. « Cela peut être un long processus. » Le physicien Stephen Hawking, décédé en 2018, a averti les humains de ne pas prendre l'initiative d'établir un contact avec des extraterrestres. Cette prudence, selon Hawking, serait due au fait que les ressources de la Terre sont limitées et que « les civilisations doivent s'entre-tuer pour elles ». Cependant, pour Tongjie, l'univers est suffisamment grand pour qu'il ne soit pas nécessaire de se battre pour les ressources. « Imaginez si vous naviguez sur un bateau sur une mer sombre orageuse et que vous voyez une faible lumière d'un autre voilier au loin. Allez-vous sortir votre arme pour lui tirer dessus ou le trouver afin que vous puissiez vous entraider et dépendre les uns des autres ? » Selon Tongjie, sa théorie de la mer noire est un portrait de la recherche d'autres civilisations. « Nous ne pourrons peut-être pas survivre un jour sur Terre. Nous aurons besoin de l'aide de civilisations extraterrestres », estime le scientifique.