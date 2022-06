La NASA annonce la 4e date de lancement de la mission lunaire CAPSTONE

Un communiqué publié mercredi dernier (8) a suspendu le lancement prévu pour lundi (13), en raison de la nécessité de mettre à jour le logiciel, mais une nouvelle date de décollage, qui se fera depuis la péninsule de Mahia, en Nouvelle-Zélande.

Tel que rapporté par Apparence numériquebien que non directement liée au programme Artemis de la NASA, la mission finira par aider l’agence dans les processus qui précèdent le moment du retour des êtres humains sur la Lune, qui devrait avoir lieu entre 2025 et 2026.

L’animation simule l’orbite du CubeSat CAPSTONE de la NASA. Crédits : illustration de la NASA/Daniel Rutter

Avec des dimensions proches de celles d’un four à micro-ondes, le vaisseau spatial CAPSTONE vise à vérifier la stabilité d’une orbite circulaire presque rectiligne (NRHO) autour de la Lune, modélisant ce que la future petite station spatiale Gateway devra suivre avec les astronautes à bord.

L’orbite prévue positionnera CAPSTONE à moins de 1 600 kilomètres d’un emplacement stratégique sur la Lune à son point le plus proche, donnant accès au pôle sud. C’est la cible principale des missions habitées Artemis, compte tenu de la présence probable de glace d’eau dans les cratères polaires ombragés en permanence.

A son altitude la plus élevée, le CubeSat CAPSTONE oscillera 43 fois plus haut à 70 000 km. L’avantage d’une telle orbite – qui n’a pas encore été testée par d’autres engins spatiaux – est que les futurs engins spatiaux qui entrent et sortent de la surface lunaire au pôle sud n’auront pas besoin de voler aussi haut pour rejoindre Gateway.

Comme la Lune a des concentrations de masse qui peuvent provoquer des perturbations dans ses orbites, CAPSTONE finira par fonctionner comme un test moins cher, avant d’envoyer la station Gateway beaucoup plus chère.

L’objectif secondaire de la mission est d’évaluer les systèmes de navigation et de communication des engins spatiaux avec le Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA, qui fait le tour de la Lune depuis 2009.

