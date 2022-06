La Chine crée une carte de la lune avec des détails sans précédent

Les informations capturées au cours des 15 dernières années par le programme d’exploration lunaire de la Chine ont servi de base au développement de la carte la plus détaillée de la Lune jamais produite. En termes de caractéristiques géologiques, il est plus avancé que celui produit par la NASA sur la base des observations de l’altimètre laser du Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

La nouvelle carte haute résolution de la Lune a été complétée par des données provenant de missions d’exploration internationales des États-Unis, du Japon et de l’Inde, et révèle des couches géologiques, des caractéristiques structurelles et une chronologie de la surface lunaire.