Super lune fraise, lune de sang et autres : comprendre les noms des phénomènes lunaires

Une lune de sang est le résultat d’une éclipse lunaire totale – lorsque la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune. C’est l’éclipse qui va changer la couleur visible : le changement se produit à cause de l’atmosphère terrestre. Lorsque les rayons du soleil le traversent, de minuscules molécules qui composent l’atmosphère diffusent la lumière bleue, ce qui donne au ciel sa couleur bleue.

Cela laisse la lumière rouge réfractée dans l’ombre. Lorsqu’il tombe sur la lune lors d’une éclipse totale, la coloration rouge devient visible. Le même effet est ce qui rend les levers et couchers de soleil rougis.

Image : Boscorelli –

Ce mardi (14), commence la pleine lune de juin, qui a une particularité : ce mois-ci, notre satellite naturel atteint la phase complète en même temps que son orbite elliptique fait son approche maximale de la Terre – un point appelé périgée. Lorsque cela se produit, on l’appelle souvent le phénomène Supermoon, un terme qui a vu le jour chez les astrologues à la fin des années 1970.

Appelée la « Strawberry Moon », ce ne sera que la première Supermoon de 2022, avec une seconde occurrence en juillet, appelée la « Deer Moon ».

Tout d’abord, il doit être clair que ces noms restent, qu’il s’agisse ou non d’une Supermoon. Dans le cas de la pleine lune de juin, bien que la définition de « fraise » semble indiquer un changement de couleur de l’astre, le surnom est en fait lié à la période de récolte des fraises aux USA, et a été choisi par les nord-américains. indigènes qui se rendaient à la campagne pour planter des fruits et des légumes.

Lune bleue