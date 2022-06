Starship sera prêt à voler le mois prochain. J’étais dans la baie haute et la baie méga tard hier soir pour examiner les progrès.

Avec son optimisme habituel, le milliardaire a également révélé qu’une autre pile composée de prototypes du lanceur Super Heavy et de l’étage supérieur de 50 mètres de haut du Starship devrait décoller en août, avec des lancements mensuels successifs par la suite.

Nous aurons une deuxième pile Starship prête à voler en août, puis mensuellement par la suite – Elon Musk (@elonmusk) 14 juin 2022

Tout cela pour garantir que le complexe de véhicules, qui est la plus grande fusée jamais construite dans l’histoire, puisse être utilisé en toute sécurité dans des missions habitées et cargo vers la Lune, Mars et d’autres destinations possibles dans l’espace. Même pour éventuellement accélérer le déploiement des satellites Starlink en orbite terrestre basse, notamment.

Il est important de se rappeler, cependant, que même avec l’achèvement de l’analyse, la publication du PEA n’est pas une garantie qu’une licence de lancement sera délivrée, puisque d’autres facteurs, tels que les exigences de sécurité et la responsabilité financière, doivent encore être remplis dans le Installation SpaceX à Boca Chica, Texas.

Cependant, d’après les publications de mardi (14) sur le réseau social qu’il achète (ou n’achète pas), Musk semble serein à ce sujet.

Plus tôt ce mois-ci, SpaceX a mené avec succès le premier test cryogénique sur le 24e prototype de vaisseau spatial Starship (SN24), après l’achèvement des réparations nécessaires sur le véhicule identifié lors d’un test pneumatique effectué en mai.

Maintenant, pour que la super fusée soit considérée comme prête à voler en toute sécurité, il reste à effectuer le test de tir statique avec les 33 moteurs Raptor du booster. À ce jour, SpaceX n’en a jamais allumé plus de six à la fois sur un prototype de Starship.

Tout serait-il vraiment prêt d’ici juillet, comme Musk l’a révélé ? Comme nous ne pouvons pas en être sûrs, nous ne pouvons qu’attendre les prochains chapitres de cette saga.

