Maintenant oui! La FAA achève l’examen environnemental de Starbase et impose 75 mesures à SpaceX

Après cinq reports, s’étalant sur plus de six mois, l’examen environnemental programmatique (PEA) de Starbase a finalement été achevé par la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis. Ce lundi (13), l’organisme de réglementation a remis le document à SpaceX, dans lequel il précise un large éventail de mesures à prendre par l’entreprise pour réduire les impacts dans la région.

La publication de l’analyse environnementale par la Federal Aviation Administration (FAA) ne garantit pas la licence pour les lancements de Starship, qui dépendent également d’autres facteurs. Image : Space X

Selon les préambules du document, outre les impacts environnementaux, le PEA doit prendre en compte les questions de sécurité publique (comme le survol des zones peuplées et le contenu de la charge utile), les préoccupations de sécurité nationale ou de politique étrangère, et les exigences de sécurité des opérateurs de lancement.

Même avec l’achèvement de l’analyse, il est important de se rappeler, cependant, que la libération du PEA ne garantit pas qu’une licence de lancement sera délivrée, car d’autres facteurs, tels que les exigences de sécurité et la responsabilité financière, doivent toujours être satisfaits dans les installations de Boca Chica, Texas, où se trouve la Starbase, qui a été construite spécifiquement pour le lancement du vaisseau spatial Starship et de sa fusée Super Heavy.

Parce que la nouvelle rampe de lancement de SpaceX est proche d’un refuge faunique national qui abrite des tortues de mer et des oiseaux migrateurs, une coalition de 11 groupes environnementaux a signé une lettre publique fin 2021 demandant à la FAA d’examiner le projet d’expansion de l’entreprise.

Lors d’une consultation publique, la FAA a reçu plus de 18 000 commentaires sur les impacts environnementaux, que l’agence a analysés un par un et, sans identifier de préoccupations importantes, a demandé à SpaceX de prendre 75 actions pour minimiser ou, si possible, prévenir les effets nocifs. sur les zones environnantes.

SpaceX dit que le premier test en vol orbital de Starship est plus proche

Parmi les actions que la société d’Elon Musk doit prendre figurent l’alerte précoce des rejets, la surveillance de la faune et de la flore à proximité par un biologiste, la coordination avec les agences étatiques et fédérales pour éliminer les débris de rejet des habitats sensibles et l’ajustement de l’éclairage pour atténuer l’impact sur les habitats à proximité. faune.

Les mesures d’atténuation exigées par la FAA limitent également la fermeture d’une autoroute qui passe devant le site de SpaceX lors des lancements. Afin que les gens puissent visiter la plage, les parcs et le refuge faunique à proximité, l’agence a déterminé que l’autoroute ne peut pas être fermée pendant 18 jours fériés, en plus d’interdire que l’accès soit bloqué plus de cinq week-ends par an.

La nouvelle, bien sûr, a été accueillie avec joie par SpaceX, qui a partagé le document sur Twitter, avec la légende : « Un pas de plus vers le premier test en vol orbital de Starship ».