La mission Gaia a découvert les « starquakes »: écoutez les sons des tremblements d’une étoile

La mission Gaia, opérée par l’Agence spatiale européenne (ESA), a effectué sa troisième et avant-dernière publication de données (base de données) sur les études menées par la sonde homonyme de la Voie Lactée. L’une des découvertes les plus intéressantes a été les « tremblements d’étoiles » – littéralement, des tremblements qui ravagent la surface des étoiles, un peu comme (bien qu’à une échelle des milliers de fois plus grande) que les tremblements de terre ici sur Terre.

Peu à peu, plus d’informations sont publiées au fur et à mesure que les scientifiques du monde entier examinent les données et promeuvent leurs propres études, mais pour l’instant, il y a déjà beaucoup de choses intrigantes. Par exemple : les « tremblements d’étoiles » susmentionnés ont vu leurs sons capturés par la mission. Écoutez-les ci-dessous (gracieuseté de espace.com):

Lire aussi

Il est important de noter que le son ci-dessus n’est pas le son réel d’une étoile : en fait, c’est ce que les astronomes appellent la «sonification», un processus technologique qui convertit les données brutes en fichiers audio. Un processus, soit dit en passant, extrêmement laborieux :

« Les humains ne peuvent pas capter la vraie fréquence de ces oscillations sonores », a déclaré Conny Aerts, astronome à l’Université catholique de Louvain (Belgique) et l’un des chercheurs de la mission Gaia, lors d’une conférence de presse de l’ESA présentée lundi dernier (13). ). « Nous avons artificiellement multiplié ces oscillations par un facteur de 8,6 millions pour les amener dans la fréquence auditive des oreilles humaines. »

La mission Gaia a été initialement lancée en 2013, la sonde qui donne son nom à l’opération se positionnant à 1,5 million de kilomètres (km) de la surface de la Terre, très près du deuxième point de Lagrange (L2). À partir de là, elle promeut plusieurs types d’observations, analysant des facteurs tels que la distance et le mouvement d’éventuels corps planétaires, les restes de supernova et la distance, l’âge et la luminosité des étoiles à l’intérieur et à l’extérieur de la Voie lactée.

Les données relatives aux « tremblements d’étoiles » ont été trouvées dans cette dernière partie : en pratique, ce sont des secousses d’immenses magnitudes qui parviennent à façonner et remodeler la surface des étoiles. « Ces vibrations font monter et descendre les gaz stellaires », a déclaré Aerts. « Et cela change la luminosité des étoiles en fonction du temps. En pratique, ils font scintiller les étoiles dans le ciel.

Le changement de volume et de luminosité des étoiles nous était connu, au moins, depuis les précédentes versions des jeux de données de la mission Gaia elle-même, mais observer les « tremblements d’étoiles » est un peu plus compliqué : visuellement, ils sont représentés par un grand vague de chaleur qui fait bouger la surface stellaire en même temps qu’elle tourne.

Imaginez qu’un objet tourne autour de son axe, mais en même temps, il rétrécit, plie et étend son corps.

Selon Aerts, analyser en détail les « tremblements d’étoiles » peut nous donner une impression plus détaillée de ce qui se passe à l’intérieur des étoiles, un peu comme ce que font les sismologues avec la Terre en cas de tremblements de terre. Dans le cas de la mission Gaia, cela porte même un nom : « astrométrie », pour l’analyse complète de la cartographie galactique ; et « l’astrosismologie », pour l’observation des mouvements géologiques hors de la Terre.

Il s’agit de l’avant-dernière version des ensembles de données de la mission Gaia. Selon l’ESA, la mission devrait être achevée d’ici 2025, les dernières données étant publiées en 2030.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !