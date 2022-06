Découvrez la carte 3D la plus détaillée de la Voie lactée jamais produite

Une partie de l’information a été obtenue par spectroscopie, une technique par laquelle la lumière des étoiles est sectorisée en ses couleurs constitutives. Cela a révélé des sous-ensembles spéciaux, tels que des étoiles qui changent de luminosité au fil du temps, ainsi que des événements appelés « séismes stellaires », des vibrations qui ressemblent presque à des tsunamis à grande échelle qui affectent la forme globale des étoiles.

Selon Eduardo Balbinot, chercheur postdoctoral en astrophysique à l’Université de Groningue aux Pays-Bas, ces étoiles variables pourraient montrer des vestiges d’anciennes collisions avec des amas globulaires disséminés dans le halo galactique, sous la forme de « coquilles » sphériques. L’analyse de ces coquillages peut en dire long sur l’anatomie des événements qui les ont engendrés il y a des milliards d’années.

« Il y a beaucoup de choses que vous pouvez déduire si vous mesurez la distance de ces obus », a déclaré Balbinot. « Vous pouvez reconstituer en détail comment ces événements d’accrétion se sont produits, quelle était l’orbite de la galaxie satellite qui est tombée dans la Voie lactée, etc. »

La dernière version des données de la mission Gaia révèle des détails sans précédent sur les corps cosmiques et les événements qui composent la Voie lactée. Image : ESA/Gaia/DPAC

Passé et futur de la Voie lactée dans les données de la mission Gaia

L’enquête a également révélé que les derniers milliards d’années ont été très paisibles pour la Voie lactée, étant donné, par exemple, que les étoiles sont nées et sont mortes à une vitesse constante, après une période turbulente dans « l’enfance » de la galaxie.

Cependant, selon les chercheurs, il semble que les choses vont encore se corser à l’avenir. Les astronomes prédisent déjà la prochaine collision galactique : la fusion avec deux galaxies naines en orbite autour de la Voie lactée, connue sous le nom de Grand Nuage de Magellan et Petit Nuage de Magellan.

« Les nuages ​​​​de Magellan sont entrés en orbite autour de la Voie lactée récemment, au cours des derniers milliards d’années », a-t-il déclaré au site Web. espace.com Anthony Brown, astronome à l’Université de Leiden aux Pays-Bas et président du Gaia Mission Data Processing and Analysis Consortium. « Nous les voyons déjà avoir une influence sur le champ de force gravitationnelle de la Voie lactée, et si nous reconstruisons très bien le passé, nous pourrons peut-être tout faire avancer et voir quand ils fusionneront avec la Voie lactée. »

Une autre prédiction possible grâce à la cartographie réalisée à partir des données de Gaia est l’événement le plus cataclysmique à venir : la collision avec la galaxie d’Andromède, la plus proche grande voisine galactique.

Actuellement située à plus de 2,5 millions d’années-lumière de la Terre, Andromède fait partie des objets célestes les plus prisés par l’équipe de la mission Gaia, qui a révélé qu’une collision entre elle et la Voie lactée est prévue d’ici 4 000 ans à 5 milliards d’années.

« Avec Gaia, nous pouvons vraiment très bien mesurer le mouvement de la galaxie d’Andromède à travers la ligne de visée », a déclaré Brown. « Cela nous donne plus d’informations sur l’avenir à long terme des deux galaxies. »

Selon lui, à ce moment-là, le Soleil approchera de la fin de sa vie, il est donc peu probable que l’humanité existe encore pour assister à la collision galactique, d’autant plus que la Terre aura complètement disparu, brûlée par notre étoile hôte. .

Pourtant, démêler le passé et l’avenir de la galaxie est un projet fascinant, qui devrait se poursuivre pendant quelques années alors que Gaia produit de plus en plus de données.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !