La NASA publie une nouvelle date pour les tests Artemis 1 ; voir comment regarder

Après de nombreux retards, la Nasa a finalement fixé une nouvelle date pour le soi-disant « wet test » de la mission Artemis 1. La presse est prévue pour le 21, où les résultats de l’analyse devraient être rendus publics.

La fusée SLS (Space Launch System) est la première fusée lunaire de l’agence depuis l’ère Apollo, et la mission sans pilote vers le satellite naturel est prévue pour août. Le lancement devrait avoir lieu depuis la rampe de lancement 39B au Kennedy Space Center (KSC) en Floride, aux États-Unis.

Le «wet test» est un test pour que la NASA puisse alimenter la fusée et garantir le lancement. « Pendant le test, les équipes de lancement répéteront les opérations pour charger du propulseur dans les réservoirs de la fusée, effectueront un compte à rebours de lancement complet, démontreront la capacité de recycler l’horloge du compte à rebours et vidangeront les réservoirs pour leur donner l’occasion de pratiquer les délais et les procédures qu’ils utilisera pour le lancement. La diffusion en direct a lieu sur YouTube depuis KSC Newsroom

Essai humide Artemis

Ce n’est en aucun cas la première date de la « répétition humide » de la mission Artemis. Le test a initialement commencé le 1er avril, mais après avoir identifié une série de défaillances critiques dans le chargement d’hydrogène liquide et d’oxygène liquide dans les propulseurs SLS, la NASA a décidé d’arrêter le processus pour donner la priorité au lancement de la mission Ax-1, première mission privée habitée. vol vers la Station spatiale internationale (ISS) sans la présence d’un astronaute actif d’aucune agence fédérale, qui a eu lieu le 8 avril.

Ainsi, l’essai humide a repris le lundi suivant (12), avec un achèvement prévu le mercredi (14). Cette fois, les équipes responsables ont préféré modifier les procédures, n’alimentant en hydrogène liquide et en oxygène liquide que l’étage principal, sans remplir l’étage supérieur.

Cependant, encore une fois, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et la répétition a été suspendue, dans l’espoir de reprendre, dans un premier temps, le 21 de ce mois. Après avoir communiqué cette date possible, la NASA a annoncé le rappel de la pile SLS + Orion vers le bâtiment d’assemblage de véhicules (VAB) pour procéder à une analyse approfondie et aux réparations nécessaires sur la vanne défectueuse identifiée dans la tour de lancement mobile et une fuite d’hydrogène dans l’un des bras ombilicaux qui relient la tour à la fusée.

Vers 7 heures du matin le 26, heure de Brasília, la méga-fusée et le vaisseau spatial Orion sont arrivés au VAB, au Kennedy Space Center, en Floride, après un voyage de 10 heures depuis Launch Pad 39B, d’où ils étaient prises pour examen.

Depuis, les équipes travaillent à la résolution des problèmes identifiés. La valve défectueuse a depuis été remplacée et les ingénieurs ont découvert que des débris de caoutchouc l’empêchaient de se fermer correctement. Selon l’agence, les débris ne faisaient pas partie de la vanne et leur origine fait l’objet d’une enquête.

Ils ont également détecté que certaines des vis de l’un des bras ombilicaux reliant la tourelle à la fusée s’étaient légèrement desserrées en raison d’une compression relâchée dans un joint, entraînant une fuite de carburant.

Le programme Artemis vise à rétablir la présence humaine sur la Lune, plus de 50 ans après la dernière mission lunaire habitée de l’histoire. Artemis 1 sera le premier du programme lunaire Artemis. Dans cette mission initiale, la capsule Orion se rend sans équipage vers le satellite naturel de la Terre, pendant environ un mois.

Selon la NASA, la mission pourrait durer entre 26 et 28 jours, ou 38 à 42 jours, selon le jour où le SLS peut décoller. « La durée de la mission est variée en effectuant un demi-tour ou 1,5 tour autour de la Lune en orbite rétrograde lointaine, avant de revenir sur Terre », a-t-il expliqué à l’agence dans un communiqué.

Si tout se passe bien, la mission Artemis 2 enverra des astronautes sur un projet similaire autour de la Lune en 2024. Ainsi, en 2025 ou 2026, Artemis 3 fera atterrir des astronautes près du pôle sud lunaire.

