Cette pilule est la première au monde à faire repousser les cheveux chez les patients souffrant d’alopécie

Le médicament oral, appelé barnicitinib et commercialisé sous le nom d’Olumiant, a reçu l’approbation de la FDA pour le traitement de la pelade chez les adultes.

La Food and Drug Administration (FDA) a approuvé le premier médicament oral qui fait repousser les cheveux chez les patients atteints d’alopécie areata, une maladie auto-immune qui peut affecter une ou plusieurs parties du corps, y compris le cuir chevelu, le visage, le tronc et les extrémités, provoquant des cheveux et perte de cheveux, souvent par plaques. La maladie, dont on estime qu’elle touche 0,2 % des personnes indépendantes du sexe et de la race dans le monde, peut survenir à tout âge et a récemment défrayé la chronique à travers les cas de personnalités connues du grand public, dont celui de l’actrice Jada Pinkett, épouse de Will Smith. « L’accès à des options de traitement sûres et efficaces est essentiel pour le nombre important d’Américains souffrant d’alopécie sévère – a déclaré Kendall Marcus, un responsable de la FDA -. L’approbation d’aujourd’hui aidera à répondre à un besoin non satisfait important pour les patients atteints d’alopécie areata« .

Le médicament, fabriqué par la société pharmaceutique américaine Eli Lilly, sera commercialisé sous le nom d’Olumiant (baricitinib) et appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs de Janus kinase (JAK) qui agissent en interférant avec la voie de signalisation cellulaire qui conduit à l’inflammation. Le médicament, déjà approuvé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et dans le traitement des formes sévères de Covid-19 chez les patients adultes hospitalisés, s’est avéré efficace pour restaurer la croissance des cheveux chez les patients atteints d’alopécie areata, comme l’ont démontré deux essais contrôlés randomisés. avec placebo, promu par Eli Lilly et publié le mois dernier dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterreimpliquant 1 200 patients atteints d’alopécie sévère.

Patients des essais cliniques Eli Lilly, avant et après 36 semaines de traitement par baricitinib

Près de 40% de ceux qui ont pris le médicament à une dose de 4 milligrammes par jour ont eu une repousse complète ou presque complète des cheveux après 36 semaines, contre 23% du groupe qui a reçu une dose de 2 milligrammes par jour et les 5% des groupe placebo. Environ 45% des personnes du groupe à dose plus élevée ont également signalé une repousse significative de leurs cils et sourcils.

En ce qui concerne les effets indésirables, les plus courants comprenaient les infections des voies respiratoires supérieures, les maux de tête, l’acné, l’hypercholestérolémie (hyperlipidémie), une augmentation d’une enzyme appelée créatinine phosphokinase. Le médicament n’est pas recommandé pour une utilisation en association avec d’autres inhibiteurs de JAK, des immunomodulateurs biologiques, la cyclosporine ou d’autres immunosuppresseurs puissants, et est accompagné d’avertissements et de précautions, y compris la recommandation d’une surveillance attentive du développement de signes et de symptômes d’infection pendant et après traitement.