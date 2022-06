La Superluna delle Fragole aujourd’hui mardi 14 juin: à quelle heure la voir et pourquoi elle s’appelle ainsi

Ce soir, le ciel sera embelli par la magnifique Superluna pleine de fraises. Voici tout ce que vous devez savoir sur le phénomène astronomique du 14 juin.

Aujourd’hui, mardi 14 juin, nous pourrons admirer la magnifique Pleine Lune des Fraises dans le ciel, qui pour l’occasion sera aussi une Superluna. Les super lunes sont définies comme toutes les pleines lunes qui se produisent près du périgée, ou la distance minimale entre la Terre et la Lune, qui est variable en raison de l’orbite elliptique du satellite (elle est en moyenne de 384 000 kilomètres). La pleine lune des fraises, ainsi appelée par les Amérindiens algonquiens pour célébrer la maturation et la récolte des inflorescences savoureuses, est également connue sous d’autres noms. Les Anishinaabe l’appelaient la Flowering Moon, les Cherokee la Green Wheat Moon et les Western Abenaki « Hoer Moon »; ce sont tous des noms liés aux récoltes et aux explosions de fleurs typiques de ce mois. Les Tinglits utilisaient le nom Birth Moon, tandis que les Cris l’appelaient Hatch Moon, tous deux en référence aux nouvelles naissances chez les animaux. D’autres noms alternatifs, liés à la culture européenne traditionnelle, sont Honeymoon et Mead Moon. La Superluna delle Fragole sera visible à partir d’environ 21 heures ce soir (à Rome elle se lève à 21h16), cependant, puisque même un disque lunaire incomplet apparaît plein à nos yeux, le satellite brillera dans le ciel pendant environ trois jours , comme l’indique la NASA sur son site officiel. Voici tout ce que vous devez savoir pour ne pas manquer l’événement astronomique.

La Full Strawberry Moon aujourd’hui mardi 14 juin : pourquoi ça s’appelle comme ça

Les noms communs des pleines lunes sont presque tous liés à la culture traditionnelle amérindienne, qui marquait les mois de l’année à travers un calendrier lunaire. Chaque mois a reçu un nom significatif pour la vie de la communauté, généralement en référence à des événements importants liés aux cycles naturels tels que les récoltes, la chasse et la pêche. La Pleine Lune des Fraises est ainsi appelée car durant ce mois les fraises, inflorescences (pas de vrais fruits), très appréciées, mûrissent et se récoltent. Le nom a été choisi par les Algonquiens, la tribu amérindienne la plus nombreuse (encore aujourd’hui) et donc la plus influente aussi du point de vue de la nomenclature.

Quand voir la Strawberry Superluna : horaires

Comme l’a rapporté l’Union italienne des astronomes amateurs (UAI), la Lune atteindra la phase de pleine lune le 14 juin à 13h52. Puisqu’à cette époque en Italie, il sera encore caché au-delà de l’horizon, pour l’admirer dans le ciel, il faudrait attendre jusqu’à 21h16 (heure de Rome), quand il commencera à apparaître à l’horizon oriental. La Pleine Lune des Fraises sera visible toute la nuit, jusqu’à 05h07 le lendemain matin, lorsqu’elle se couchera à l’Ouest. La NASA précise que la Pleine Lune sera visible pendant environ trois jours, entre le dimanche 12 et le mercredi 15 juin. La raison réside dans le fait qu’à nos yeux le disque lunaire apparaît « plein » même plusieurs heures avant et après la véritable phase de pleine lune. L’événement sera parfaitement agréable à l’œil nu, mais pour tous ceux qui ne peuvent pas scruter le ciel, il sera possible de suivre le streaming en direct diffusé par le projet de télescope virtuel, à partir de 21h15 ce soir. Pour le diriger l’astrophysicien italien Gianluca Masi, qui montrera le satellite de la Terre tel qu’il se dresse sur les monuments de Rome.

Parce que le mardi 14 juin d’aujourd’hui est une Superluna

Le terme « Superluna » n’a aucune validité scientifique, même s’il est maintenant aussi couramment utilisé par les astronomes. Comme l’a précisé le Dr Masi, à 13h53 aujourd’hui la Lune sera pleine près de son périgée, « soit la distance minimale de la Terre, qu’elle touchera environ douze heures plus tard, à 357,433 km de nous, contre une distance moyenne d’à peine plus de 384 000 km « . « Ce ‘chevauchement’ entre la pleine Lune et le passage par le périgée – souligne le scientifique – est maintenant communément appelé Superluna ». Les super lunes sont donc plus proches, plus grandes et plus lumineuses, bien qu’il faille un œil expert pour reconnaître les différences, pas exactement significatives.Le Dr Masi indique que le disque lunaire de la super lune des fraises d’aujourd’hui apparaîtra environ 7 % plus grand que la moyenne.

Le calendrier de la pleine lune de 2022 et d’autres phénomènes célestes dans le ciel de juin

En plus de la Superluna delle Fragole, le mois de juin doit nous offrir plusieurs autres spectacles astronomiques. Parmi les plus intéressantes figure sans aucun doute l’alignement spectaculaire des cinq planètes visibles à l’œil nu du système solaire, à savoir Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Sur la même portion de ciel se trouvent également Uranus et Pluton, visibles avec un télescope (Uranus est visible sans instruments dans des circonstances exceptionnelles). Le croissant du croissant rejoindra également la fête vers la fin du mois. Un tel spectacle n’a pas été vu depuis environ 20 ans. Parmi les pluies de météores les plus intéressantes du mois, l’UAI rapporte les pics maximaux des Lyrides, des XI Draconides, des Thêta Ophiuchides et des Aquilides, tous concentrés entre le 16 et le 18 juin. Vers la fin du mois, entre le 27 et le 28 juin, ne manquez pas le pic maximal des Bootides, qui pourrait donner des exploits de 100 météores par heure. Les passages de certaines comètes sont également dignes d’intérêt, comme C/2020 V2, C/2017 K2 PANTSTARRS, C/2021 P4 ATLAS, et C/2019 T4 ATLAS. Rappelons que le 21 juin sera le solstice d’été, le moment exact qui marque le passage du printemps à l’été astronomique. Vous trouverez ci-dessous la liste des pleines lunes restantes de 2022 :