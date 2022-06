Les toiles d’araignées peuvent aider à déterminer la quantité de microplastiques dans l’air

Des chercheurs de l’Université d’Oldenburg en Allemagne ont découvert que les tissages collants et soyeux des toiles d’araignées sont idéaux pour surveiller la pollution microplastique dans les environnements urbains.

Des études antérieures ont montré que les toiles d’araignées emprisonnent d’autres polluants atmosphériques, tels que les particules magnétiques et les métaux lourds. Comme les scientifiques savent que des millions de tonnes de microplastiques sont transportés par le vent, ils ont décidé d’utiliser ces structures naturelles comme mesure.

Les chercheurs ont collecté des toiles d’araignées en milieu urbain pour examiner la présence de microplastiques. Image : Aleksey1981 –

Les microplastiques sont des fragments de tout type de plastique de moins de cinq millimètres de long, qui proviennent de sources telles que les cosmétiques, les vêtements, les emballages alimentaires et les procédés industriels. Par le vent, ces fragments migrent autour du monde et envahissent les écosystèmes, où ils s’accumulent dans l’eau et le sol.

L’une des conséquences est que les micro-organismes et même certains petits poissons, par exemple, peuvent confondre les particules avec de la nourriture, ce qui explique pourquoi nombre de ces espèces sont en voie de disparition.

Selon la nouvelle étude, publiée dans la revue scientifique Sciences directesles lacs européens contiennent plus de microplastiques que prévu et peuvent s’accumuler pendant des périodes indéfinies car l’échange d’eau prend un temps relativement long.

Déterminer la quantité et la gamme de microplastiques est essentiel pour trouver une solution à ces problèmes. « Les araignées se trouvent partout dans le monde, y compris dans les villes. Leurs toiles collantes sont un piège idéal pour tout ce qui flotte dans les airs », a déclaré Barbara Scholz-Böttcher, experte en microplastiques à l’Institut de chimie et de biologie marines (ICBM) d’Oldenburg. « Jusqu’à présent, cependant, personne n’a regardé les toiles d’araignées pour les microplastiques. »

Pour tester leur hypothèse, Barbara et les doctorantes Rebecca Süssmuth et Isabel Gossmann ont collecté des toiles d’araignées aux arrêts de bus de la ville d’Oldenbourg à différents moments.

En laboratoire, ils ont identifié des déchets de plastique PET, probablement des textiles et des pneus de voiture, ainsi que du chlorure de polyvinyle (PVC) et de la suie. « Toutes les toiles d’araignées étaient contaminées par des microplastiques », a déclaré Isabel.

Selon Barbara, les microplastiques s’accumulent étonnamment rapidement dans les toiles d’araignées, ce qui en fait une alternative simple et rentable aux mesures chronophages pour évaluer la teneur en microplastiques de l’air que nous respirons, ce qui pourrait être particulièrement important dans le contexte de nouvelles enquêtes toxicologiques. .

