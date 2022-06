Origine de la vie: l’impact d’une météorite sur Terre pourrait apporter des réponses, selon une recherche brésilienne

Pour trouver des réponses sur l’origine de la vie, les scientifiques ne regardent pas seulement ce qui se passe à l’intérieur de la Terre, mais aussi à l’extérieur. C’est d’ailleurs ainsi, par exemple, que l’on mesure l’âge du monde, en analysant non seulement les matériaux extraits du sol de notre planète, mais aussi des astéroïdes qui tombent ou le traversent.

Plusieurs études ont déjà indiqué que la vie sur Terre pourrait avoir eu une contribution très importante des météorites et des astéroïdes qui sont tombés ici il y a des millions d’années. Étant donné que les matériaux laissés derrière peuvent avoir été fondamentaux dans la formation des êtres vivants. Dans cet esprit, une recherche brésilienne a simulé l’impact d’une météorite sur notre planète pour comprendre la structure des molécules après la chute et s’il y aurait ou non génération de protéines.

Pour réaliser cet exploit, des chercheurs de la Faculté des sciences appliquées de l’Université d’État de Campinas (FCA-Unicamp) ont fait appel à des scientifiques de l’Université de Kyushu, au Japon. L’institution japonaise a une histoire dans le domaine et était chargée d’analyser la météorite Ryugu, trouvée sur Terre en décembre 2020, comme l’a récemment rapporté Netcost-Security.

Image : FAPESP

Les météorites et l’origine de la vie

La simulation de l’impact des météorites sur Terre a été réalisée à petite échelle en utilisant une technique inédite. Les scientifiques ont pris une petite quantité de l’acide aminé glycine et l’ont exposée à un HTC (méthode de torsion à très haute pression).

Le résultat est surprenant : la glycine n’a pas généré de protéine dans les conditions testées, mais elle a explosé avec une telle force qu’elle a endommagé une partie du matériel utilisé dans la simulation, se décomposant partiellement en éthanol et autres sous-produits non encore identifiés. C’est-à-dire qu’il n’a pas généré de protéines.

« Le résultat était une nouveauté, car nous nous intéressons normalement à la réaction inverse, à la formation de glycine, et non à sa dégradation et à la génération de sous-produits. Les données peuvent expliquer la présence d’éthanol dans certains milieux du milieu astrophysique », explique Douglas Galante, chercheur au Centre national de recherche sur l’énergie et les matériaux (CNPEM) et chercheur collaborateur à la FAPESP.

Les prochaines phases de l’étude consistent à étudier les réactions de l’acide aminé mélangé avec d’autres composants tels que les minéraux et les métaux. « L’échantillon de glycine que nous avons utilisé était un type de poudre compacte en forme de bouton, semblable au sel de table. Après l’explosion, il s’est transformé en un matériau très dur », ajoute Ricardo Floriano, coordinateur de la recherche.

Bien qu’il n’ait pas généré la réaction attendue, le résultat peut indiquer une réaction susceptible de contribuer à l’origine de la vie. «De nombreuses questions peuvent être posées maintenant à partir de cette expérience – ce sont de nouvelles frontières de l’étude. Nous traitons d’astrobiologie et les explications de l’origine de la vie sur Terre, d’un point de vue scientifique et académique, sont encore ouvertes. Je crois que nous avons apporté deux pièces du puzzle », conclut le professeur Augusto Luchessi, l’un des responsables de l’étude.

