Comprendre ce qui a pu causer un tsunami sans précédent après une éruption volcanique aux Tonga

Une équipe internationale de scientifiques affirme avoir identifié le mécanisme exact responsable du tsunami sans précédent qui s’est rapidement propagé à travers le monde après l’éruption volcanique exceptionnelle de janvier sur la nation insulaire des Tonga, située dans le Pacifique Sud.

L’explosion du volcan des Tonga, captée par des satellites dans l’espace, a généré un tsunami sans précédent. Image : NOAA/Reproduction

Décrite comme la plus grande explosion jamais enregistrée dans l’atmosphère, l’éruption des Tonga était des centaines de fois plus puissante que la bombe atomique d’Hiroshima, et est considérée comme la plus grande éruption volcanique des 140 dernières années, dépassant celle du Krakatoa, qui s’est produite en 1883.

Dans une étude publiée ce lundi (13) dans la revue la natureles auteurs, dirigés par des chercheurs de l’Université de Cardiff au Royaume-Uni, affirment que le tsunami colossal a été causé par des ondes acoustiques de gravité (AGW) générées par la puissante explosion, qui a voyagé dans l’atmosphère et à travers l’océan après le volcan Hunga Tonga-Hunga Ha ‘apai a éclaté.

Au fur et à mesure que ces ondes convergeaient les unes vers les autres, de l’énergie était continuellement pompée dans le tsunami, ce qui le faisait grandir et voyager beaucoup plus loin, plus vite et beaucoup plus longtemps.

« L’idée que des tsunamis pourraient être générés par des ondes atmosphériques déclenchées par des éruptions volcaniques n’est pas nouvelle, mais cet événement a été le premier enregistré par une instrumentation moderne et globalement dense, nous permettant enfin de démêler le mécanisme exact derrière ces phénomènes inhabituels », indique le communiqué. Le géologue Ricardo Ramalho, de l’École des sciences de la Terre et de l’environnement de l’Université de Cardiff, co-auteur de l’étude.

Le tsunami provoqué par l’éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai aux Tonga a traversé les océans Pacifique, Atlantique et Indien en 20 heures à une vitesse de 1000 km/h. Image : Reproduction Twitter

Selon les recherches, les AGW sont de très longues ondes sonores qui se déplacent sous l’effet de la gravité. Ils peuvent traverser l’océan profond ou l’atmosphère à la vitesse du son et peuvent être produits non seulement par des éruptions volcaniques mais aussi par des tremblements de terre, entre autres sources violentes. Une seule AGW peut s’étendre sur des centaines de kilomètres et se déplacer à des profondeurs de milliers de mètres sous le niveau de la mer, transférant l’énergie de la surface supérieure au fond de l’océan.

Pour le co-auteur de l’étude Usama Kadri, chercheur à la School of Mathematics de l’Université de Cardiff, l’immense tsunami a été favorisé par la géographie du volcan. « L’éruption des Tonga s’est déroulée dans un emplacement idéal sous la surface, dans des eaux peu profondes, ce qui a provoqué la libération d’énergie dans l’atmosphère sous la forme d’un champignon près de la surface de l’eau. Ainsi, l’interaction des AGW énergétiques avec la surface de l’eau était inévitable.

À l’aide de mesures du niveau de la mer, de données atmosphériques et d’images satellite du monde entier au moment de l’éruption volcanique, l’équipe a montré que le tsunami était provoqué par des AGW qui ont été déclenchées par l’éruption, se déplaçant rapidement dans l’atmosphère et continuant à « pomper » de l’énergie.retour à l’océan.

Le tsunami des Tonga s’est déplacé plus rapidement que n’importe quel tsunami causé par un volcan

Une comparaison des données atmosphériques et du niveau de la mer a montré une corrélation directe entre le premier signe de perturbation de l’air causée par les AGW et le déclenchement d’un tsunami dans de nombreux endroits du monde.

Selon l’équipe, le transfert d’énergie vers l’océan a été causé par un phénomène connu sous le nom de résonance non linéaire, où les AGW interagissent avec le tsunami qu’elles ont généré, provoquant l’amplification de ce dernier.

Les scientifiques estiment que le tsunami s’est déplacé 1,5 à 2,5 fois plus vite que tout autre déclenché par un volcan, traversant les océans Pacifique, Atlantique et Indien en moins de 20 heures à des vitesses d’environ 1000 km/h.

« De plus, comme le tsunami était provoqué par une source atmosphérique rapide, il s’est propagé directement dans les Caraïbes et l’Atlantique, sans avoir à traverser la masse continentale sud-américaine, comme le ferait un tsunami « normal ». Cela explique pourquoi le tsunami des Tonga a atteint les côtes atlantiques près de 10 heures plus tôt que prévu pour un tsunami typique », a expliqué Ramalho.

Selon Kadri, le tsunami des Tonga a fourni une occasion unique d’étudier le mécanisme physique de formation et d’amplification des tsunamis mondiaux par résonance avec les ondes acoustiques de gravité. « Cette résonance à cette échelle nous permet d’aller au-delà du mécanisme de » preuve de concept « et de développer des modèles prédictifs plus précis et des systèmes d’alerte en temps réel, dans le potentiel de développement d’une nouvelle technologie d’exploitation de l’énergie. »

