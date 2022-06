Éruptions solaires : découverte du point exact où les particules chargées de rayonnement sont accélérées

Les éruptions solaires sont parmi les événements les plus violemment explosifs jamais observés dans tout le système solaire, avec une énergie équivalente à cent milliards de bombes atomiques explosées en même temps. Ces explosions soudaines sur le Soleil sont capables de projeter des particules de rayonnement hautement chargées vers la Terre, à près de 150 millions de kilomètres, en moins d’une heure.

Filament éjecté lors d’une éruption solaire, contenant des particules de rayonnement hautement chargées qui sont projetées sur Terre, à près de 150 millions de kilomètres, en moins d’une heure. Crédits : NASA

Une étude publiée ce mois-ci dans la revue la naturedirigé par des chercheurs du New Jersey Institute of Technology (NJIT), a identifié l’emplacement précis où ces particules sont accélérées à une vitesse proche de la lumière.

Observations faites par radiotélescope Extension du réseau solaire d’Owens Valley (EOVSA) du NJIT d’une éruption solaire de classe X en 2017 a révélé un accélérateur de particules très efficace situé à l’extrémité du point le plus brillant de l’explosion dans l’atmosphère extérieure du Soleil, appelée « région cuspide », dans laquelle le plasma ambiant est converti en haute électrons d’énergie.

Selon les auteurs de l’étude, la découverte de la région, qui fait presque deux fois le volume de la Terre, pourrait ouvrir de nouvelles portes pour étudier les processus fondamentaux d’accélération des particules ubiquitaires dans l’univers.

« Les résultats de cette étude aident à expliquer le mystère de longue date de la façon dont les éruptions solaires peuvent produire autant d’énergie en quelques secondes », a déclaré Gregory Fleishman, auteur correspondant de l’article et professeur de physique au centre de recherche solaire-terrestre du NJIT, dans une déclaration de l’entité.

« La flamme libère sa puissance dans une région du Soleil beaucoup plus large que prévu par le modèle classique d’éruption solaire », a déclaré Fleishman. Bien que d’autres aient postulé que cela doit se produire, c’est la première fois que la taille, la forme et l’emplacement spécifiques de cette région clé ont été identifiés, et que l’efficacité de la conversion d’énergie en accélération de particules dans la balise a été mesurée.

Cette recherche fait suite à deux études publiées en 2020, une en la science et l’autre sur Astronomie naturelledont les photos EOVSA détaillées de la flamme et des changements dans le champ magnétique du Soleil – prises à des centaines de fréquences radio à la fois – pourraient donner à l’équipe un premier indice sur l’emplacement.

« Nos études récentes ont suggéré que le bord de la flamme pourrait être l’endroit où ces électrons à haute énergie sont produits, mais nous n’en étions pas sûrs », a expliqué Bin Chen, professeur agrégé au NJIT et co-auteur de l’article. « À l’origine, nous avons découvert une structure magnétique en forme de bouteille sur le site qui contenait un nombre extrêmement élevé d’électrons par rapport à n’importe où ailleurs dans la balise, mais maintenant avec les nouvelles mesures de cette étude, nous pouvons dire avec plus de confiance que c’est le accélérateur de particules de salissures ».

L’accélérateur de particules des éruptions solaires convertit l’énergie magnétique en énergie cinétique

En utilisant les capacités d’imagerie micro-ondes uniques d’EOVSA, l’équipe a mesuré le spectre d’énergie des électrons à des centaines d’emplacements dans l’éruption solaire de classe X observée, qui a été déclenchée par une reconfiguration des lignes de champ magnétique le long de la surface du Soleil le 10 septembre 2017.

« L’image spectrale EOVSA nous a donné une carte complète du plasma thermique de la balise au fur et à mesure de son évolution seconde par seconde. Mais à notre grande surprise, ce que nous avons trouvé était un trou mystérieux dans la carte du plasma thermique qui a commencé à se développer au bord de la tache », a déclaré Gelu Nita, docteur en physique appliquée, professeur de recherche au NJIT et co-auteur de l’article. « Plus que cela, à mesure que les particules thermiques de la région disparaissaient, le trou était alors densément rempli de particules non thermiques à haute énergie. »

Selon la déclaration du NJIT, l’analyse de l’équipe met en évidence un processus de conversion d’énergie incroyablement efficace au sein de l’accélérateur de particules d’éruption solaire, où l’énergie intense des champs magnétiques du Soleil est rapidement libérée et transférée en énergie cinétique dans la région.

« Nous nous demandions quelle serait l’efficacité de ce processus de conversion d’énergie. Combien de particules dans cette zone seraient accélérées au-delà de l’énergie thermique de l’explosion ? », a déclaré Sijie Yu, co-auteur de l’étude et professeur assistant de recherche au NJIT. « En utilisant des données ultraviolettes extrêmes du Soleil, nous avons confirmé qu’il ne restait pratiquement aucune particule dans la région à des énergies thermiques inférieures à quelques millions de Kelvin, conformément à la mesure EOVSA selon laquelle les particules étaient toutes accélérées à des énergies non thermiques supérieures à 20 keV, ou près de 100 millions de Kelvin.

Les auteurs de l’étude pensent que leurs découvertes pourraient aider les scientifiques à enquêter sur des questions fondamentales de la physique des particules qui ne sont pas possibles sur Terre, ainsi qu’à offrir de nouvelles informations sur la manière dont ces particules à haute énergie du Soleil pourraient avoir un impact sur notre planète lors de futurs événements météorologiques spatiaux.

