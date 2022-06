Astéroïdes, quasars et « starquakes » : que révèlent les données de la mission Gaia sur la Voie lactée ?

L’agence spatiale européenne (ESA) a publié, lundi matin (13), une série de nouvelles données liées à la mission Gaia, qui recueille des informations détaillées sur la Voie lactée pour les passionnés d’astronomie depuis 2013. O Apparence numérique déjà évoqué le sujet la semaine dernière.

Selon une conférence de presse suivie d’un communiqué écrit, la mission Gaia, dans cette troisième vague d’informations, a identifié 156 000 nouveaux astéroïdes « avec une extrême précision », en plus d’observer 1,9 million de quasars – les centres lumineux des galaxies, propulsés par des supermassifs trous noirs.

L’illustration montre la sonde de la mission Gaia cartographiant plusieurs étoiles dans l’espace (Image : ESA/Reproduction)

« Aujourd’hui est un jour fantastique pour l’astronomie, car ces données ouvriront les vannes à de nouvelles sciences, à de nouvelles découvertes de notre univers, de notre Voie lactée », a déclaré le directeur général de l’ESA, Josef Aschbacher.

L’un des points forts de la recherche sont les « starquakes », de grands tremblements qui dévastent la surface de plusieurs étoiles, modifiant leurs formes. Selon l’ESA, la sonde de la mission Gaia n’a pas été conçue pour observer ces phénomènes, mais elle a tout de même réussi à les détecter dans des milliers d’étoiles – dont certaines qui, d’après notre compréhension de la physique et de la géologie, ne devraient avoir aucun « équilibre ». « . « .

« Nous avons cette fantastique mine d’or concernant l’astrosismologie de centaines de milliers d’étoiles dans notre galaxie », a déclaré Conny Aerts, membre de l’équipe de recherche qui a exploité la sonde de la mission.

Le vaisseau spatial a observé environ 1,8 million d’étoiles – en termes pratiques, près de 1% du nombre total d’étoiles cartographiées dans la Voie lactée, qui fait environ 100 000 années-lumière de diamètre. Il est équipé de deux télescopes et de ce que l’ESA appelle une « caméra à un milliard de pixels ». En pratique, l’agence affirme que cet instrument est capable de mesurer le diamètre d’un cheveu à mille kilomètres (1000 km).

Selon Anthony Brown, data scientist au Analysis and Processing Consortium et également responsable de la lecture des données de la mission Gaia, les informations diffusées « nous permettent d’observer plus de 10 milliards d’années du passé de la Voie lactée ».

La conclusion est que, contrairement à ce que l’on pensait, notre galaxie ne présente pas un mouvement uniforme et calme, mais en fait c’est une progression expansive, cahoteuse et chaotique, pleine d’épisodes turbulents – non seulement dans son passé, mais aussi dans votre cadeau. « Peut-être qu’elle [a Via Láctea] jamais atteindre un moment stationnaire. Notre galaxie est une entité vivante, où les objets naissent, où ils meurent », a déclaré Aerts.

Au-delà de cela, la dernière publication de données a confirmé deux autres exoplanètes – des planètes situées en dehors de notre système solaire – ainsi que le marquage de 200 autres objets planétaires comme candidats à cette classification. Au total, plus de 50 études scientifiques ont été produites à partir des nouvelles informations.

La prochaine – et dernière – publication des données de la mission Gaia devrait avoir lieu en 2030, cinq ans après la fin déclarée de l’enquête, qui aura lieu en 2025.

