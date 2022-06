Une nouvelle image capturée par Mars Express de l’Agence spatiale européenne (ESA) montre ce que les passionnés d’astronomie appellent « l’œil de Mars » – en réalité, un cratère positionné dans la région connue sous le nom de Aonia Terredans l’hémisphère sud de la planète rouge.

La raison du surnom vient du fait que « l’Œil de Mars » n’est pas simplement un autre « trou » dans la surface, mais aussi des dépôts de matière sombre. Les experts soulignent que cela est normal et que le choc qui a provoqué le cratère a probablement mis au jour des matériaux enfouis dans des zones plus profondes.

Lire aussi

Le cratère situé à Aonia Terra, hémisphère sud de Mars, mesure environ 30 km de long et contient des matériaux sombres mis au jour par l’impact (Image : ESA/Handout)

La région d’Aonia Terra est l’une des préférences de recherche les plus actuelles de l’ESA. C’est parce que la zone est remplie de cratères d’impact de différentes tailles. L’Œil de Mars, avec sa longueur approximative de 30 kilomètres (km), n’est même pas proche du plus grand record : cet honneur revient au Lowell Crater, avec un absurde 200 km.

Presque tous les cratères de l’hémisphère sud de Mars se sont formés grâce à des impacts qui ont eu lieu il y a environ 4 milliards d’années – une période particulièrement chaotique dans notre système solaire, connue sous le nom de « Bombardement intense tardif ». La Terre a également pris ses « broderies » à peu près à la même époque, mais notre activité géologique élevée a effacé la plupart des preuves.

La solution consiste alors à rechercher des exemples analogues sur d’autres planètes : Mars, malgré son activité géologique, n’est pas aussi agitée que la Terre, ce qui signifie que les preuves d’impacts antérieurs sont encore pour la plupart intactes.

De gauche à droite : le cratère en détail, la topographie de la région d’Aonia Terra en images de température, et la division du cratère de la zone, montrant le gigantesque cratère Lowell (Images : ESA/Handout)

L’étude de ce type d’événement nous permet de mieux comprendre la composition de la planète rouge (en raison du volume de matière déterrée), en plus de comprendre plus en détail le moment où les chocs se sont produits, en établissant une chronologie plus précise de notre « voisinage » . » dans l’espace.

Selon l’ESA, les experts de l’agence vont maintenant analyser le matériel envoyé par le Mars Express afin de déterminer la nature du matériau sombre que nous voyons sur la photo ci-dessus.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !