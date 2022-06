La NASA perd des satellites après un autre lancement raté de la fusée Astra

Dimanche dernier (12), la startup Astra n’a pas réussi à lancer une fusée censée mettre les satellites météorologiques de la NASA en orbite terrestre basse. Quelques minutes après le décollage, l’étage supérieur de la fusée s’est arrêté prématurément et la charge utile, qui était attachée au deuxième étage, est tombée sans poussée. Il s’agissait de la deuxième tentative de lancement ratée de l’entreprise.

L’agence spatiale a confirmé qu’elle avait perdu deux des six satellites de surveillance météorologique qu’elle avait l’intention de lancer. Appelés TROPICS, les petits satellites ont été conçus pour étudier les tempêtes.

Dans une note publiée peu de temps après l’échec, Astra a confirmé l’échec de l’opération et a déclaré que plus de détails sur le problème devraient être publiés prochainement. «Nous avons eu un vol de première étape nominal. L’étage supérieur s’est arrêté tôt et nous n’avons pas livré les charges utiles en orbite », a déclaré la société.

Nous avons eu un premier vol nominal. L’étage supérieur s’est arrêté tôt et nous n’avons pas livré les charges utiles en orbite. Nous avons partagé nos regrets avec @NASA et l’équipe de charge utile. Plus d’informations seront fournies après que nous ayons terminé un examen complet des données. – Astra (@Astra) 12 juin 2022

Satellites météorologiques

Il n’y a aucune confirmation quant à ce qui est arrivé aux satellites perdus. Cependant, l’astrophysicien Jonathan McDowell du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics a déclaré que la cargaison devait être tombée dans l’océan Atlantique après le troll. « Des véhicules et du fret ont dû tomber dans l’Atlantique quelques minutes plus tard », a-t-il expliqué.