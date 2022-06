Des scientifiques japonais créent de la peau humaine en laboratoire pour recouvrir un doigt robotique

Un article publié jeudi dernier (9) dans la revue scientifique Matter décrit une étude menée par des chercheurs au Japon qui ont cultivé de la peau humaine en laboratoire et enduit un doigt robotique articulé.

Les peaux synthétiques conçues pour les membres robotiques, leur donnant des caractéristiques plus proches des nôtres, ne sont pas nouvelles. Cependant, cette nouvelle étude représente un pas en avant car le dispositif est enfermé dans une peau auto-cicatrisante fabriquée à partir de cellules humaines vivantes.

Tout d’abord, l’équipe dirigée par le professeur Shoji Takeuchi, du Département des systèmes mécaniques et biofonctionnels de l’Université de Tokyo, a construit le doigt robotique articulé, capable de se plier et de se déplacer comme son homologue humain.

Ensuite, ce doigt a été immergé dans un cylindre rempli d’une solution composée de collagène et de fibroblastes dermiques humains, qui sont les principaux composants des tissus conjonctifs de notre peau.

Le doigt robotisé développé par des scientifiques de l’Université de Tokyo est articulé et recouvert de peau cultivée en laboratoire à partir de cellules épithéliales humaines. Image : Shoji Takeuchi

En raison de ses propriétés naturelles, cette solution a rétréci et s’est conformée aux contours du doigt, formant un revêtement d’hydrogel sans couture. Les scientifiques ont donc ajouté une couche de cellules kératinocytaires épidermiques humaines, qui constituent 90 % de notre épiderme (la couche la plus externe de la peau). Cela a formé une barrière résistante à l’humidité sur le dessus du gel et a donné à l’appareil une texture plus naturelle.

Lorsque le doigt robotique a ensuite été testé, il a été noté que la peau était suffisamment solide et élastique pour se plier et s’étirer avec elle sans se casser. De plus, ils ont fait une incision dans la peau, puis ont placé un pansement au collagène, qui a commencé à se transformer progressivement dans la peau environnante, cicatrisant la plaie.

Selon les auteurs de l’étude, la peau artificielle est encore beaucoup plus faible que la peau humaine naturelle, devant être constamment alimentée en nutriments pour survivre. Les scientifiques prévoient de remédier à ces lacunes, ainsi que d’ajouter des fonctionnalités telles que les ongles, les glandes sudoripares, les follicules pileux et même les neurones sensoriels qui pourraient donner la sensation du toucher.

Ils espèrent que cette peau pourra être utilisée pour rendre les robots humanoïdes plus réalistes et plus proches des humains. La technologie serait également idéale pour effectuer des tâches nécessitant un toucher doux mais résistant, et pour mener des recherches sans recourir à des tests sur les animaux.

« Nous sommes surpris de voir à quel point le tissu cutané se conforme à la surface du robot », a déclaré Takeuchi dans une interview avec Science Alert. « Mais ce travail n’est que la première étape vers la création de robots recouverts de peau vivante. Je pense que c’est la solution ultime pour donner aux robots l’apparence et la sensation de créatures vivantes, car c’est exactement le même matériau qui recouvre le corps des animaux.

