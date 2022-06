Des scientifiques découvrent des « supervers » qui survivent sur du polystyrène

Un groupe multinational de chercheurs a réussi à découvrir une espèce de « super vers », presque cinq fois plus gros que les vers de farine et les vers faciaux. Mais ce qui était le plus impressionnant n’était pas seulement la taille de ces vers, mais leur incroyable capacité à digérer la mousse de polystyrène et à se nourrir uniquement de ce matériau.

Cela signifie que ces supervers peuvent nous aider à décomposer le plastique en agissant comme des bioréacteurs, ce qui peut réduire considérablement le temps nécessaire au plastique pour se biodégrader dans la nature, en particulier dans les océans.

Les vers atteignent l’âge adulte