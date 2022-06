Le plus ancien sanctuaire du monde révèle les secrets de la civilisation primitive

Gobekli Tepe, ou Topo Barrigo, en portugais, est l’un des sites archéologiques les plus importants de la planète. Le site, dans le sud-est de la Turquie, abrite le plus ancien sanctuaire religieux du monde et, petit à petit, révèle les secrets de la naissance de la civilisation telle que nous la connaissons.

C’était sur la colline ensoleillée où les ancêtres préhistoriques se rassemblaient autour de piliers mégalithiques décorés pour adorer leurs divinités. Tout cela plus de 7 millénaires avant les premières pyramides d’Egypte et de Stonehenge.

Pour les archéologues, l’établissement humain a commencé à Gobekli Tepe, qui est proche de la frontière turque avec la Syrie, il y a environ 12 000 ans. Là, des groupes de chasseurs-cueilleurs de l’âge de pierre se sont réunis pour construire le sanctuaire. Mais l’endroit n’a jamais été habité.

« Lorsque nous ouvrons une nouvelle tranchée, nous ne savons jamais à quoi nous attendre. C’est toujours une grande surprise », a déclaré Lee Clare de l’Institut allemand d’archéologie, qui fouille le site depuis 2013, dans une interview à l’agence de presse internationale. AFP. Les premières découvertes de civilisation dans la région ont été mises au jour en 1995 par l’archéologue et préhistorien allemand Klaus Schmidt.