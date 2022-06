Le noyau de la Terre vacille et change de direction, selon une étude

Que le noyau de la Terre n’est pas statique était déjà connu. Mais une nouvelle étude de l’Université de Californie du Sud (USC), publiée dans Avancées scientifiques, vendredi dernier (10), a montré que ce mouvement n’est pas constant, comme on le pensait auparavant. La partie la plus intérieure de notre planète oscille en fait pas mal.

Des recherches plus anciennes indiquaient que le noyau de la Terre tournait constamment à un rythme plus rapide que la surface. Or, l’étude de l’USC montre que le centre planétaire a changé de direction en six ans, de 1969 à 1974. L’information a été vérifiée grâce à l’analyse des données sismiques.

Le modèle du mouvement du noyau terrestre explique également la variation de la durée du jour, qui a fluctué au cours des dernières décennies. « Le noyau interne a tourné un peu plus lentement de 1969 à 1971, puis s’est déplacé dans l’autre sens de 1971 à 1974. Nous avons également remarqué que la durée du jour augmentait et diminuait comme on pouvait s’y attendre », a déclaré John E. Vidale.

Le co-auteur de l’étude, qui est professeur de sciences de la Terre à l’USC College of Letters, Arts and Sciences, a ajouté que « la coïncidence de ces deux observations fait de l’oscillation l’interprétation probable ».

Le noyau de la Terre est essentiellement une boule de fer solide, chaude et dense, de la taille de Pluton. La compréhension de cette partie de notre planète s’est élargie au cours des 30 dernières années. En 1996, il a été proposé pour la première fois que le centre de la Terre tourne plus vite que le reste.