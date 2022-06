Saint Valentin : Quelle est la différence entre l’amour et la passion ? La science explique !

Parmi les personnes qui fêteront la Saint-Valentin ce dimanche (12), on distingue deux groupes distincts : ceux qui sont amoureux et ceux qui sont amoureux. Les passions vont et viennent, les amours restent, et d’autres clichés imprègnent également la date. Mais quelle est vraiment la différence entre l’amour et la passion ? Tout est scientifique !

Tout d’abord, il est bon d’inverser l’ordre. Puisque la passion vient au début. Tout est une réponse chimique du corps humain, travaillant avec des hormones et des neurotransmetteurs. Lorsque vous rencontrez quelqu’un de nouveau et d’intéressant, l’adrénaline est libérée. Ensemble, l’hormone apporte de la tension, de l’anxiété, ce cœur qui s’emballe et des mains moites.

L’explication scientifique souligne que, face à quelque chose de nouveau, le responsable l’interprète comme un danger, insistant sur la nécessité d’être vigilant. Vient ensuite la dopamine, qui est liée au plaisir. Ainsi, chaque fois que cette nouveauté implique une conversation et une compagnie agréables, ou même une attraction physique, le neurotransmetteur lié à la récompense entre en jeu.

Lorsqu’il y a un manque de dopamine, le corps ressent le besoin de reprendre du plaisir et sollicite à nouveau cette personne pour le satisfaire. La passion implique des émotions inattendues et soudaines, prenant ceux qui la ressentent par surprise.

Vient ensuite l’amour. Le sentiment a trois piliers, selon le psychiatre Alisson Marques Teixeira, spécialiste de l’étude du comportement et de l’affectivité. La passion n’est pas exclue, étant l’un des points, avec l’intimité et le désir de rester avec cette personne.