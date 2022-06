On a peut-être découvert un trou noir « libre », dissocié de toute étoile

Les trous noirs sont déjà difficiles à observer lorsqu’ils sont « piégés » par une étoile, mais un trou noir libre et errant dissocié de toute partie de l’espace semble être une tâche impossible.

Pourtant, les astronomes de l’Université de Californie à Berkeley pensent avoir trouvé ce qui doit être le premier trou noir parasite de l’histoire, en utilisant des techniques de lentille gravitationnelle qui leur ont permis d’identifier les distorsions correspondantes de l’objet dans une étoile extrêmement éloignée.

Le graphique montre le supposé « trou noir libre », le premier du genre à être découvert dans la Voie Lactée, si les informations de l’étude sont confirmées (Image : STScI/NASA/ESA/Handout)

La « lentille gravitationnelle » est un effet prédit par Albert Einstein, et consiste essentiellement à observer l’émission de peu ou presque pas de lumière à partir d’objets massifs. Bien sûr, l’application est beaucoup plus détaillée, mais grosso modo, la technique nous permet d’identifier des objets massifs – de planètes entières à, vous savez, des trous noirs.

Selon les deux responsables de l’équipe de recherche – les astronomes Casey Lam et Jessica Lu – la masse du supposé trou noir libre est comprise entre 1,6 fois et quatre fois celle du Soleil. Cette variation numérique est ce qui fait douter de la nature de l’objet : les astronomes s’accordent à dire qu’un trou noir est l’objet résiduel d’une explosion de supernova d’au moins 2,2 fois la masse du Soleil. Des nombres plus petits que cela se traduisent généralement par une étoile à neutrons.

Qu’il s’agisse d’une étoile à neutrons ou d’un trou noir libre, l’objet est le premier « parasite », c’est-à-dire qu’il n’est associé à la proximité d’aucune étoile. En gros, c’est un fantôme. « Avec la technique de lentille gravitationnelle, nous sommes capables de sonder ces objets solitaires et compacts ainsi que de les peser. Je pense que nous avons ouvert une nouvelle fenêtre pour regarder ces objets sombres, qui ne peuvent être vus autrement », a déclaré Lu.

L’analyse faite par l’équipe dirigée par Lam et Lu a été acceptée pour publication dans le Lettres du journal astrophysique. Une équipe distincte a appliqué la même technique sur la même zone, mais a conclu que l’objet avait une masse plus proche de 7 fois celle du Soleil – c’est-à-dire, sans doute, un trou noir. Les deux conclusions attendent encore confirmation.

