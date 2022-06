Les prédateurs marins chassent plus souvent à cause du réchauffement climatique

Un autre problème pour la facture du réchauffement climatique : les prédateurs marins comme les orques, les requins et d’autres grands animaux chassent plus, mangent plus, en raison de la hausse des températures moyennes des océans.

La conclusion provient d’une étude acceptée pour publication dans la revue scientifique Science, qui affirme que des eaux plus chaudes augmentent l’activité métabolique des animaux insérés dans cet écosystème. En d’autres termes : les animaux bougent plus et avec plus d’intensité, dépensent plus d’énergie et, par conséquent, ont besoin de manger plus pour rester fermes.

Lire aussi