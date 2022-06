Épée viking reconstruite après la découverte de deux pièces à un an d’intervalle

On sait très peu de choses sur le peuple viking (spoiler : la plupart de ce que vous pensez savoir est de la fiction), mais lentement, nous comblons les lacunes : des scientifiques de l’Université d’Oslo, en Norvège, célèbrent la reconstruction d’une épée viking après deux parties de celui-ci ont été découvertes par des explorateurs amateurs – à moins d’un an d’intervalle.

Tout a commencé en 2021, lorsqu’un chasseur de trésor a trouvé un morceau de métal sans grande application pratique visible, dans une ferme de la côte ouest norvégienne. Et voilà, en 2020, une autre pièce a été trouvée par un autre chasseur – un ami du premier, croyez-le ou non. Cette pièce était plus évidente : une épée longue, celle qu’on manie à deux mains, pleine de détails et d’inscriptions.

