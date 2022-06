Gaia Quest : Quatre mystères qu’elle peut résoudre le 13/06

Lundi prochain (13), une série de nouvelles données de la mission Gaia, de l’agence spatiale européenne (ESA), seront publiées et, avec elles, des informations plus détaillées sur la composition chimique de dizaines de millions d’étoiles de la Voie lactée . Selon la plupart de la communauté astronomique, on s’attend à ce que ces nouvelles données nous aident à répondre à certaines questions sur notre « voisinage » qui sont encore en plein mystère.

La mission Gaia a été lancée en 2013 et est rapidement devenue célèbre pour avoir créé la carte stellaire la plus détaillée de la Voie lactée. Il contient des informations extrêmement précises sur des facteurs tels que la position, la vitesse et la distance de près de 2 milliards d’étoiles – si aujourd’hui nous savons utiliser l’observation des étoiles à grande profondeur, nous le devons au moins en partie à la mission de l’ESA.

Cette image montre le moment où le vaisseau spatial de la mission Gaia a réussi à photographier le télescope spatial James Webb (Image : ESA/Handout)

Comme la plupart des grandes missions, cependant, les informations de la mission Gaia sont publiées dans des ensembles de données (ou « ensembles de données”) – chaque série abordant un thème différent. Et le prochain communiqué de l’agence européenne, qui coordonne la mission, est le plus attendu jusqu’à présent, car…

… Gaia peut nous dire comment la Voie lactée reste « en place »

Observer la Voie lactée n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît : on pourrait penser que parce que nous y vivons, nous devrions tout savoir sur notre « quartier de l’espace ». En fait, c’est précisément pourquoi nous en savons si peu. Il existe une expression – « voir la forêt parmi les arbres » – qui souligne précisément à quel point il vous est impossible d’avoir le détail complet d’une zone, si vous êtes vous-même dans cette même zone.

Avec la mission Gaia, cela est également vrai dans une certaine mesure, mais les progrès des techniques d’observation astronomique et de la collecte et de l’interprétation des données nous permettront de faire progresser notre connaissance de la Voie lactée à des niveaux encore inconnus. Par exemple, il est possible que le prochain ensemble de données de mission nous montre la distribution de la matière – normale et sombre – dans notre galaxie.

« Tout dans la galaxie exerce une gravité par rapport à chaque étoile, et c’est cette gravité qui détermine la vitesse à laquelle une étoile se déplace », a déclaré Jos de Bruijne, scientifique du projet Gaia, à Space.com. « En mesurant les mouvements des étoiles, vous pouvez également sonder la distribution de la matière dans la Voie lactée. Et c’est très important pour nous aider à comprendre comment la galaxie « reste en place » ».

Un exemple pratique : le consensus scientifique dit que la Voie Lactée a une forme en spirale, avec quatre bras émanant du centre de la galaxie vers l’extérieur, donnant une idée de mouvement circulaire. Cependant, nous ne savons toujours pas grand-chose sur la taille de chaque bras, leurs positions exactes ou des informations sur leurs compositions chimiques. La mission Gaia peut nous donner plus d’intelligence à ces points.

… cela peut aussi expliquer la « déformation » du disque de la Voie lactée

Les premiers jeux de données de la mission Gaia ont révélé que le disque central de notre galaxie n’est pas un objet plat et droit, mais une structure présentant plusieurs déformations. Sa rotation n’est pas non plus uniforme, beaucoup plus semblable à une toupie lorsqu’elle perd du mouvement et commence à se déplacer « à moitié tordue », mais toujours au même endroit. Selon certains scientifiques, cela pourrait être le résultat d’un impact aux proportions galactiques très, très anciennes.

Le prochain jeu de données Gaia contient des informations sur les mouvements de plus de 30 millions d’étoiles capturées dans la ligne de visée du vaisseau spatial qui donne son nom à la mission – essentiellement, la vitesse radiale (à quelle vitesse une étoile s’approche ou s’éloigne d’un télescope).

Maintenant, cette information en soi n’a rien de nouveau – les ensembles de données précédents comptaient la même chose pour sept millions d’étoiles supplémentaires – mais le volume avec lequel cette information est mise à jour avec de plus en plus d’étoiles offre une vue plus générale des différentes régions de la Voie lactée et , avec un peu de chance, on pourra déduire des perturbations du mouvement des étoiles plus proches du centre, qui partagent probablement les déformations du disque central.