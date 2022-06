Parce que bientôt on verra de plus en plus de bouteilles en plastique avec des bouchons qui ne se détachent pas

Certaines entreprises ont commencé à distribuer des bouteilles en plastique avec des « bouchons attachés », les bouchons qui ne se détachent pas une fois retirés. Bientôt, ils le seront tous.

Très bientôt, nous commencerons à voir de plus en plus de bouteilles en plastique avec des couvercles attachés, ce qui signifie qu’elles ne se détachent pas lorsqu’elles sont dévissées ou soulevées après ouverture. Certaines entreprises ont déjà introduit cette solution, tandis que d’autres sont en pleine recherche et développement pour trouver la solution la plus adaptée à leurs produits. Mais tous, d’ici 2024, dans l’Union européenne devront s’adapter à la nouveauté. La raison est simple : en 2024 entrera en vigueur la directive européenne (2019/904) qui prévoit que toutes les bouteilles en PET (polyéthylène téréphtalate) de moins de 3 litres doivent obligatoirement être équipées des bouchons dits captifs, c’est-à-dire les bouchons attachés au bouteille (ou contenant qui est), par le biais d’une languette ou d’un autre système.

La décision, similaire à celle d’interdire les assiettes, verres et couverts en plastique, ainsi que celle des cotons-tiges et des bâtons pour ballons (qui sont eux-mêmes très dangereux pour les animaux), a été prise pour protéger l’environnement et réduire la pollution plastique, l’une des les principales urgences mondiales. Les bouchons de bouteilles sont en effet parmi les déchets les plus identifiés sur terre et sur les plages, non seulement à cause de l’incivilité de nombreuses personnes, mais aussi parce qu’ils peuvent facilement se détacher du récipient principal et être perdus par distraction ou pour d’autres raisons. Les laisser toujours accrochés à la bouteille réduira certainement une (petite) partie de l’impact environnemental. Mais ce n’est certainement pas une solution capable de s’attaquer au problème de la pollution plastique.

Pour se rendre compte à quel point c’est catastrophique, il suffit de penser que, selon un rapport du WWF publié à l’occasion de la Journée mondiale des océans, 570 000 tonnes de plastique finissent chaque année dans la mer Méditerranée, soit 34 000 bouteilles d’un demi-litre chaque minute. Ce chiffre devrait quadrupler d’ici 2050. Dans les mers et les océans du monde entier, au lieu de cela, 8 millions de tonnes de plastique finissent par an, mais les pires estimations indiquent que nous pourrions déverser jusqu’à 20 millions de tonnes de plastique dans le grand bleu. . . À ce rythme, selon des recherches récentes, d’ici trente ans, il y aura plus de plastique que de poissons dans les mers et les océans. Le problème des déchets plastiques s’est encore aggravé lors de la pandémie de COVID-19, avec plus de 8 millions de tonnes de déchets générés entre mars 2020 et novembre 2021.

Ces données indiquent clairement que les bouchons de bouteilles et de récipients en plastique ne représentent qu’une petite partie du problème ; s’assurer qu’ils ne se dispersent pas dans l’environnement est en tout cas un petit pas en avant, même pour les entreprises elles-mêmes, étant donné qu’avec la sensibilité accrue aux problèmes environnementaux, trouver des bouchons avec des logos ne fait certainement pas une bonne publicité aux fabricants . L’espoir est qu’une solution alternative au plastique dans son intégralité sera trouvée dans les plus brefs délais, nocive non seulement pour les animaux et les écosystèmes, mais aussi pour notre santé, en raison des microplastiques et nanoplastiques de plus en plus répandus, issus de la fragmentation des déchets. plus grande. Ces petits fragments se retrouvent dans la chaîne alimentaire jusque sur nos tables, ainsi que dans nos poumons et notre sang, avec des conséquences sanitaires encore à déterminer.